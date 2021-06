Cómo sacarle el mayor partido posible a nuestro maquillaje de ojos a partir de los 45 años

A medida que pasa el tiempo, el maquillaje de ojos se complica y los trucos que nos servían hace años pasan a ser un completo desastre, pudiéndonos añadir más años o acentuando las arrugas.

Aunque nos queremos tal y como somos, hay algunas técnicas que pueden acentuar nuestra belleza, si seguimos los consejos y pautas adecuadas. Gisela Bosque, National Makeup Artist de Sephora, nos da los tips imprescindibles para que correctores, máscaras o sombras, se conviertan en nuestros mejores aliados.

Corrector sí, pero más claro y fluido

Un corrector de uno o dos tonos más claros que nuestra piel os ayudará a iluminar la zona. Además, las texturas más líquidas hacen que se disimulen más las arrugas y no se acentúen tanto como ocurre con los correctores en crema. Gisela Bosque recomienda “aplicarlo únicamente en la mitad interior de las ojeras para cubrir la parte más oscura”.

Evitar las sombras marrones

El marrón puede darnos un aspecto cansado si no usamos el tono apropiado, por eso, es mejor utilizar colores más luminosos que aporten luz y despierten la mirada. Es fundamental extender antes un primer específico y prescindir de los tonos intensos y oscuros. Como explica la Makeup Artist de Sephora, “es preferible optar, por los grisáceos, rosados, beiges y nudes”.

Cejas gruesas, por favor

Con el paso del tiempo se van afinando y añaden años. Gisela Bosque aconseja utilizar siempre un lápiz de cejas un tono más claro del color natural –para que no resulten demasiado duras- y “repoblarlas” si es necesario con geles de fibras. “Se trata de ganar grosor”. Otro truco es pasarse a las cejas laminadas, ya que al peinarlas y fijarlas hacia arriba, dan la sensación de una ceja más grande.

Pestañas ultra rizadas

Como explica Gisela, “la curvatura debe ser la prioridad a la hora de elegir una máscara. Cuanto más rizadas, más juvenil será la apariencia de la mirada”.

¿'Eyeliner'? Sí, pero con cuidado

Las patas de gallo y los pliegues no facilitan la aplicación, pero si no queremos prescindir de él, hay un truco que no falla para evitar llevarte sorpresas. La maquilladora recomienda “elevar la barbilla y mirar hacia abajo para que los párpados queden semicerrados y trazar la línea en ese momento con un eyeliner líquido y muy fino”.