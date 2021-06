La semana pasada se presentó Sobreviviré, un aftershow que se emite en la plataforma de Mediaset Mitele+ y que está pensado para mantener al público después de las galas de Supervivientes con un tono desenfadado.

El formato está presentado por Nagore Robles y como comentaristas cuenta con algunos rostros icónicos de Mediaset, como los de Pilar Yuste o Alexia Rivas; pero también con influencers que cosechan a sus seguidores en redes, como Jorge Cyrus y Marina Yers.

La entrega de este martes comenzó con una pulla de Robles a Rocío Flores, cuando presumió de que en su programa "no se veta a nadie". Después se llegó a un debate sociopolítico entre Oriana Marzoli, comentarista de Supervivientes: en tierra de nadie, que intervino por videollamada; y, al otro lado, Nagore Robles y Jorge Cyrus. ¿El motivo? Vox.

Jorge Cyrus y Nagore recordando a Oriana que votar a VOX es atentar contra el colectivo LGTBI #Sobreviviré pic.twitter.com/rkUiTqvgMT — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 9, 2021

Y es que, mientras que la extronista pedía que no se considere a nadie mala persona por votar a Vox, Robles y Cyrus expresaban que apoyar a ese partido era, a su vez, votar en contra de ellos mismos como parte del colectivo LGTBI que son.

"Cada uno que vote lo que quiera. Pero a mí no me gusta, porque creo que como partido político me ofende a mí como persona, a mis derechos... tú has dicho 'que cada uno piense lo que quiera', y él (Jorge) dice que no le gusta, y no pasa nada. No eres chocolate, no puedes gustarle a todo el mundo", bromeó Robles en un claro intento de calmar las aguas.

Por su parte, Cyrus matizó que no había dicho que alguien que votara a Vox fuera malo, sino que Marzoli no le caía bien por haber mostrado su apoyo al partido en alguna ocasión. "Conozco a muchos gays que votan al mismo partido y no pasa nada... yo no dejo de llevarme con alguien porque apoye al PSOE", se defendió Oriana.

"Pues esa gente está desubicada", añadió, desde el plató de Supervivientes, Cyrus. "No sé si habrá muchas personas gays que consideren que están enfermas por el hecho de ser gays...", ironizó Nagore justo antes de cambiar de tema.