La pulla de Jorge Javier Vázquez a Oriana Marzoli en 'La casa fuerte' por ir a la manifestación contra el Gobierno de Vox

Este jueves se estrenó La casa fuerte, el nuevo concurso de Mediaset presentado por Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega. Entre los concursantes, había rostros conocidos como Leticia Sabater, Yola Berrocal o Fani y Christofer. Pero una de las concursantes más llamativas fue Oriana Marzoli, con la que el presentador estuvo bromeando toda la noche porque los dos realities en los que ha estado en España los ha terminado abandonando a los pocos días.

"Oriana, llevas cinco minutos y ya es la vez que más has durado en un reality", ironizó Jorge Javier Vázquez mientras ella aguantaba el chaparrón. Además, su entrada estuvo marcada por Iván González, extronista que tuvo recientemente un lío con ella.

Pero su encuentro en La casa fuerte no fue todo amor, también hubo discusiones, y el presentador no hizo más que pincharles para que hablaran de su relación. Pero, entre broma y broma, Jorge Javier sacó uno de los temas por los que más se ha hablado de Oriana en las últimas semanas, su asistencia a la manifestación contra el Gobierno que organizó Vox el 23 de mayo, en plena pandemia.

Jorge Javier soltándole a Oriana lo de las manifestaciones ME MEO #LaCasaFuerte1pic.twitter.com/60Rpfu84f6 — peri keating (@T5Comento) June 11, 2020

Fue al mencionar su particular forma de hablar, pues el presentador le dijo que a veces decía palabras y no pronunciaba las "i" ni las "y". Oriana comentó que podría deberse a las series colombianas que ve, pero Jorge Javier Vázquez usó otra razón para lanzarle una pequeña pulla: "¿Sabes por qué te pasa eso? Porque vas a las manifestaciones esas donde van a manifestarse con coches".

"No vamos a hablar del tema, por favor... Cada uno con sus ideales y no pasa nada", zanjó el tema Oriana y el presentador terminó diciendo "yo a esas manifestaciones no 'vo'", imitando el acento de la joven.