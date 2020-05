Oriana Marzoli se defiende de las críticas por acudir a la marcha convocada por Vox: "Alucino con la lluvia de amenazas"

La tertuliana de Mediaset Oriana Marzoli acudió el pasado sábado a la marcha convocada por Vox contra el Gobierno y así lo compartió en sus stories de Instagram orgullosa. Esto le ha ocasionado multitud de críticas, por lo que la venezolana quiso contestar el pasado domingo y justificar su decisión de acudir a la protesta.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa acudió a su cuenta de TikTok para responder a sus detractores: "Alucino con la lluvia de críticas que he recibido, incluidas amenazas, por el simple hecho de haber asistido a una manifestación en contra de la mala gestión del Gobierno".

Y es que, para la influencer, el ejecutivo de Pedro Sánchez, "ese que dicen que es mega democrático", le hace sentir "mega coaccionada y sin ningún tipo de libertad de expresión".

Ya ha venido la mayor intelectual del país a dar la opinión definitiva. pic.twitter.com/E3gXOQatmC — Jotaderos (@jotaderos) May 23, 2020

"Ya no me refiero solo a la situación dramática que han tenido que vivir miles de personas con la pérdida de sus familiares, sino añadiéndole el colapso de la economía del país", argumentó la venezolana. "Sobre todo me refiero a las pequeñas y medianas empresas que se van a ver muy afectadas y que a saber cómo narices van a salir de esta crisis económica".

"¿Se pudieron haber tomado medidas preventivas? Sí, como hizo nuestro país vecino Portugal viendo la situación que existía en Italia", opinó Oriana Marzoli y concluyó invitando "a los influencers, a los personajes públicos" y a todos a que no tuvieran miedo a dar su opinión.

Las redes la han criticado duramente, ya no solo porque digan que hacer una protesta en plena fase de desescalada es una irresponsabilidad, sino también porque mientras se está quejando del Gobierno, se está saltando las medidas preventivas del coronavirus, y varias veces.

A principios de mayo, la joven de 28 años acudió a una fiesta en una piscina con amigos. Y más recientemente, a otra cuando Madrid todavía estaba en fase 0 y las visitas no estaban permitidas.