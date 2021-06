Concentración ante San Telmo para pedir 2,2 millones de indemnización por suspensión de transporte escolar

En un comunicado, desde Atedibus se indica que el pasado curso escolar 2019-2020 fue suspendido el servicio de marzo a junio de 2020 y los contratos adjudicados "prevén una serie de indemnizaciones ante estas situaciones, de las que todavía no se han visto resarcidas las empresas".

Así, hasta 2,2 millones de euros exigen las empresas de transporte de viajeros de la provincia de Sevilla por este "incumplimiento de la ley y de los contratos públicos que está llevando a cabo en los últimos meses el gobierno andaluz". Añade que en el conjunto de la comunidad andaluza la cifra de indemnizaciones pendientes ascienden a más de diez millones de euros.

"El gobierno andaluz nos tiene totalmente abandonados, y ya no es una cuestión de ayudas, de las que también hemos carecido absolutamente en estos 15 meses de crisis, sino que simplemente exigimos el cumplimiento de la ley y los contratos públicos", comenta el presidente de Atedibus, Manuel Gutiérrez.

A esta acción le seguirá este miércoles otra concentración, desde las 10,00 a las 12,00 horas, ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en el Paseo de Roma; mientras que el jueves, en el mismo horario, habrá una concentración ante la sede del Parlamento de Andalucía, en la calle San Juan de Rivera.

También en lo que respecta a transporte escolar, los empresarios piden que se "cumplan los dictámenes" del Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, que "le confiere a las empresas el derecho a cobrar un plus por limpieza y desinfección de autobuses escolares por dar este servicio en plena crisis de pandemia". En Sevilla, estima que "los 20 euros diarios por autobús escolar ascenderían a 1,2 millones de euros, cifra que se aumentaría con las indemnizaciones anteriormente mencionadas a los 3,4 millones de euros".

Finalmente, desde Atedibus se señala que "las empresas de transporte de viajeros por carretera tienen una gran parte de sus ingresos en el transporte turístico y discrecional, y en este sentido no se han recibido ni ayudas ni se contempla un plan de recuperación por parte de la administración autonómica". "Vivimos una situación desesperada, que cuando venga la normalidad, no existirán empresas para poder movilizar a todos los que nos visitan en Andalucía, pero este Gobierno parece que no le interesa ni los trabajadores ni las empresas de transporte", añade el presidente de Atedibus. "En muchos sitios se habla ya de recuperación de la industria turística, pero no es el caso de las empresas de transporte de la provincia de Sevilla", agrega.