Más Madrid exige cuadruplicar las estaciones de BiciMad en los distritos fuera de la M-30

"En las zonas de la ciudad que cuentan con servicio de BiciMad, que son las más centrales de la ciudad, la prestación del servicio ha animado a muchas personas a moverse en bicicleta para sus desplazamientos habituales y ha ayudado a concienciar a los conductores para adaptar su conducción en presencia de ciclistas. Mientras, en el resto de zonas, la presencia de ciclistas es casi testimonial y la convivencia entre ciclistas y vehículos motorizados es aún complicada". Así consta la propuesta que ha trasladado Más Madrid en los Plenos de siete distritos en la que el grupo de la oposición exige al Gobierno de Cibeles que refuerce la red de bicicletas públicas.

Un refuerzo que supone multiplicar por cuatro el número de estaciones, la mayoría fuera de la almendra central. Según explica el grupo liderado por Rita Maestre a 20minutos, si Latina tiene tres estaciones, "nosotros proponemos que pasen a 40"; en Carabanchel proponen pasar de dos a 42; "Usera tiene dos y pedimos que haya en total 43". También piden pasar ampliar las cuatro estaciones que hay en Puente de Vallecas a 45 y de las cuatro que hay en Moratalaz,a 21.

Asimismo, Más Madrid exige que los vecinos de Ciudad Lineal disfruten de 36 estaciones en lugar de la decena actual y que los de Arganzuela tengan 40 y no 26 estaciones. Por último piden 45 nuevas estaciones en Fuencarral-El Pardo, 34 en Moncloa-Aravaca, 57 en Hortaleza; 37 en Villaverde 33 en Villa de Vallecas; la lista la completa Vicálvaro (17), San Blas-Canillejas (53), Barajas (27), Chamartín (12) y Tetuán (11).

Cabe recordar que gran parte de estos distritos no contaban con el servicio hasta hace un año. El equipo de José Luis Martínez-Almeida anunció para 2020 la "mayor ampliación del servicio". Un total de 50 nuevas estaciones de BiciMad, once de ellas en distritos que hasta entonces no gozan de esta red pública de bicicletas eléctricas. El resto reforzarían zonas que ya cuentan contaban con varias estaciones.

Sin embargo, para Más Madrid este plan es insuficiente. Su propuesta- que ya ha salido aprobada en los Plenos de Ciudad Lineal, Carabanchel, Villa de Vallecas y Fuencarral-El Pardo- no exige "una estación en cada distrito, sino que estos distritos tengan un servicio de BiciMad asimilable en calidad a los distritos de la almendra central", indican las fuentes.

En este sentido, el grupo de Rita Maestre insiste en que BiciMAD pase a gestión directa por parte de EMT, ya que "frente al modelo de contrato actual, que no permite extensión apenas, de esta forma podríamos llegar a 2025 con toda la ciudad cubierta. Así el servicio contaría con los medios humanos y materiales suficientes para poder realizar la ampliación y prestar un servicio de calidad!.