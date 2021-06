Toñi Moreno sufre un accidente el día de su cumpleaños: "Aquí me tenéis, con la 'pata' tiesa"

Toñi Moreno ha preocupado a sus fans tras compartir, justo el día de su cumpleaños, una fotografía en la que aparecía sentada en una silla de ruedas y con una pierna vendada. La presentadora sufrió una accidente que le ha provocado una lesión aunque, pese a todo ello, la catalana ha optado -una vez más- por ser positiva y ha compartido que ya tiene fecha para vacunarse.

"Hoy caen 48 años y no sé cómo han pasado tan rápido", comenzaba explicando Toñi en uno de sus post de Instagram. "Aquí me tenéis con la 'pata' tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían estar ahí", ha agregado la presentadora junto a la imagen.

Además, Toñi Moreno ha querido quitar hierro al asunto y evitar que sus seguidores se preocupen, por lo que ha añadido que no se trata de una fractura: "Una semana de reposo y lista". No todo iban a ser malas noticias y, finalmente, la comunicadora ha agregado que ya tiene fecha para vacunarse contra la Covid-19, lo que ha calificado como "el mejor regalo de cumpleaños".

A su cumpleaños y su aventura en el hospital, este fin de semana Toñi Moreno ha sumado el bautizo de su hija Lola. "Ayer fuimos muy felices. Bautizamos a Lola frente a la Virgen del Rocío, Patrona de Almonte", comentó en sus redes sociales, visiblemente emocionada.