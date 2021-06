Toñi Moreno se pone al frente de 'Viva la vida' para sustituir a Emma García en sus vacaciones de verano

Este verano Toñi Moreno volverá a ponerse al frente del programa de Telecinco Viva la vida para sustituir a Emma García (su presentadora habitual) durante sus vacaciones de verano. La periodista andaluza ya sustituyó a la vasca el verano del año pasado.

Según ha podido saber la revista Semana, Toñi Moreno regresa al frente de Viva la vida un verano más. El año pasado tomó el puesto de Emma García durante un mes, desde finales de julio. También en 2020 las dos presentadoras se encontraban en un programa y zanjaban, así, los rumores sobre su mala relación.

Hay que recordar que Toñi fue la presentadora original de este programa de Mediaset durante sus dos primeras temporadas. No obstante, desde Telecinco decidieron hacer un cambio y finalmente Moreno acabó presentando Mujeres y Hombres y Viceversa y Emma se encargó de Viva la vida.

El año pasado, al finalizar su mes de sustitución, Toñi dedicó unas palabras al programa y a sus compañeros: "Este programa me cambió la vida y siempre va a ser mi casa. Tengo muchos amigos. Me ha encantado trabajar con vosotros y me lo he pasado muy bien este verano. Ha sido un momentazo. No quería cargarme el tinglado antes de que volviera Emma… Me siento superafortunada de haber estado aquí".

Aún se desconoce cuándo será la fecha exacta en la que la andaluza tome el puesto de Emma García para que esta pueda descansar. Sin duda es una buena noticia para Moreno, que cuenta con el apoyo de Paolo Vasile.