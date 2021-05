Toñi Moreno confiesa su preocupación por su hija Lola: "Vivo con el 'ay' en la boca, pero me la muerdo"

Tras años luchando por cumplir su sueño, Toñi Moreno logró ser madre, pero la andadura no fue nada fácil para ella, de la misma manera que no lo está siendo la maternidad. La presentadora ha compartido con sus seguidores los detalles de la experiencia que le ha cambiado la vida.

Al contrario que otras celebrities, la presentadora no ha querido ocultar la cara más oscura de la moneda de ser madre. Siempre dejando claro que la balanza se decanta por la evidencia de que, desde que llegó Lola, ha entendido lo que es la felicidad plena, Moreno ha detallado su preocupación por ser la mejor madre del mundo y por cómo se desvive para que a la pequeña no le falte de nada.

Se trata de un sentimiento bastante común entre las madres del que ahora ha querido hablar la catalana. Rompiendo tabús impuestos en la sociedad que, poco a poco, va avanzando y aceptando que las madres solteras no existen, Toñi ha querido compartir con sus seguidores una reflexión sobre cómo cuida a su hija e intenta que crezca ajena a sus propias preocupaciones como madre, algo que no sucedió en su niñez.

"El miedo. Yo siempre fui una niña criada en el miedo. No supe montar en bicicleta hasta muy mayor, aprendí a nadar hace menos de diez años y mi madre siempre estaba con el 'ay' en la boca. Me daba miedo todo aquello que suponía un peligro", reconoce Toñi, con tristeza, al echar la vista atrás y saber lo que se perdió por culpa de esa sobreprotección de su madre, aunque no la culpa por ello.

"Intento que Lola no se críe en el miedo, que se lance, que sea lo más independiente y atrevida posible. Mi madre me riñe porque la llevo llena de cardenales y chichones, pero me encanta comprobar cómo cada día se mide, se reta y se aplaude ella misma cuando lo consigue. Os confesaré una cosa, yo también vivo con el 'ay' en la boca, pero me la muerdo", ha confesado Toñi, orgullosa por cómo mejora cada día en su labor como madre.