Ana Soria sigue los pasos de Enrique Ponce y borra su cuenta de Instagram

Una semana después de que Enrique Ponce decidiese cerrar su cuenta de Instagram, Ana Soria ha seguido los pasos del torero al borrar su rastro en la red social sin previo aviso.

La joven estudiante de Derecho ha optado por esta drástica decisión después de meses en los que la pareja compartía su amor con sus seguidores a través de numerosas fotografías y Stories, y se dedicaban cariñosos mensajes en sus publicaciones.

La salida de Enrique Ponce de Instagram disparó entonces los rumores de un posible distanciamiento entre ambos. No obstante, el pasado fin de semana, Ana Soria acudió a la plaza de toros de Navalcarnero para apoyar a su pareja y zanjó cualquier duda de crisis en su relación al asegurar que están mejor que nunca. "Si no, no estaría aquí", indicó la joven.

Asimismo, justificó el cierre de la cuenta de Instagram por parte de Enrique Ponce "porque no lo usa".

Posteriormente, en una entrevista en ABC, se reiteraba: "No vemos los comentarios, no sabemos lo que dicen, pero el motivo real es que no lo utiliza".

Asimismo, la joven reconocía que el torero "se ha cansado" de la exposición en redes sociales y toda la repercusión que ello ha conllevado. "Y yo estoy a punto", advirtió entonces.

El cierre de la cuenta de Instagram de Ana Soria se produce, además, pocos días después de que la revista Diez Minutos publicase unas imágenes de la pareja teniendo una bronca -unos días antes de que el torero se encontrase con su ex, Paloma Cuevas, en la Comunión de una de sus hijas- en un campo cercano a su domicilio de Almería.