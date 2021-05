Enrique Ponce se retira totalmente de Instagram antes de su reencuentro con Paloma Cuevas

En mitad de la marabunta de polémicas que se han sucedido desde que comenzase a salir con Ana Soria, siendo la última aquella sobre su pasión por la numismática aunque las monedas tuviesen la efigie de Franco (y no Battiato, precisamente), llega una comunión. Y antes de que se forme la marimorena, Enrique Ponce ha decidido cortar por lo sano.

El matador ha solucionado la papeleta eliminando todo rastro de sus redes sociales: ha borrado al completo su Instagram. E incluso su historial en él: tal y como adelantaba la periodista Marina Esnal en el programa Estando contigo de Castilla-La Mancha, también su joven pareja almeriense ha quitado de su perfil casi toda declaración de amor entre ellos, dejando apenas un par de tantas que le ha dedicado en este tiempo, ya que están a punto de cumplir un año de relación.

Está claro que es un paso diferente para ambos, sobre todo viendo el nivel de exposición mediática que había acumulado el diestro desde que se anunciase su separación de Paloma Cuevas con la irrupción de Soria en su vida amorosa... y en las redes, pues no olvidemos que una de las ramas que está cultivando la estudiante para su futuro es el de influencer.

Sin embargo, Enrique Ponce, que siempre ha intentado mantener un perfil bajo, sorprendía día sí y día también dejando de usarlas para su trabajo o sus negocios, o incluso sus aficiones, y centrándose más en su vida con Ana Soria en su nuevo piso en la provincia más oriental de Andalucía.

Aún no se saben los motivos de esta drástica decisión del torero, pero hay quien apunta que ha sido un gesto que ha entendido como necesario antes de un más que posible reencuentro con su exmujer, Paloma Cuevas, que aunque hay quien dice que podría habérselo pedido, los hay que dudan bastante de esta hipótesis, dado que ella se ha mantenido alejada de los medios todo este tiempo para que sus hijas sufrieran lo menos posible la separación.

Además, hay que tener en cuenta que dentro de nada se tendrán que ver las caras Ponce y Cuevas, dado que se celebrará la comunión de Bianca, la hija pequeña del aún matrimonio (el matador todavía no ha firmado los papeles del divorcio). No se saben demasiados detalles de la ceremonia, pero muchos se peguntan si Ana Soria asistirá o no acompañando a su pareja o si se evitará a toda costa una situación incómoda.