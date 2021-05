Ana Soria explica el verdadero motivo por el que Enrique Ponce ha borrado su Instagram

La pasada semana, los seguidores de Enrique Ponce descubrieron que ya no podían seguir sus pasos en Instagram, pues este había decidido borrar su perfil sin previo aviso. Es por ello que los rumores no se hicieron esperar: mientras algunos apuntaron a una posible crisis con Ana Soria, otros señalaron al reencuentro que iba a vivir con Paloma Cuevas. Sin embargo, la razón es otra.

El torero ha abandonado la plataforma porque ya no la encuentra útil: no la utiliza, así que ha decidido cortar por lo sano. Así se lo ha confirmado la propia Ana Soria al diario ABC: "No vemos los comentarios, no sabemos lo que dicen, pero el motivo real es que no lo utiliza".

De esta forma, el diestro habría decidido decir adiós a Instagram para centrarse en su familia, su novia y su profesión. Y es que, lejos de mantener el perfil bajo que lo caracterizó durante muchos años, el inicio de su relación el pasado año con la estudiante de Derecho provocó que su nombre copara los titulares y, por ende, adquiriera una mayor visibilidad en la mencionada red social.

También es cierto que Enrique Ponce, en sintonía con su pareja, volcó parte de sus contenidos en mostrar lo feliz que se sentía en su relación tras más de 20 años casado. Su feed y sus stories contenían cariñosas fotografías, vídeos y declaraciones de amor. Incluso dejaban ver parte del lujoso ático en el que ahora vive con la almeriense.

No obstante, su popularidad (y la diferencia de edad con su joven nuevo amor) no le ha permitido mostrar sus sentimientos con la tranquilidad de la que habría preferido gozar durante todo este tiempo. "Se ha cansado y yo estoy a punto", ha concluido Ana Soria en su conversación con el citado medio.