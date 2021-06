La UPV acull el València 5G Day, "el major esdeveniment d'Espanya" per a aquesta indústria

Al llarg de la jornada, empreses, investigadors i institucions donen a conéixer els últims avanços, avantatges i prestacions de la 5G, principalment al sector industrial. La inauguració està prevista a les 9.15 hores a càrrec del president de la Generalitat, Ximo Puig; el rector, José E. Capilla; el director general de Telecomunicacions, Arturo Azcorra, i el director de l'iTEAM UPV, Narcís Cardona.

El V5G Day naix amb la intenció de ser el germen d'un esdeveniment internacional estable en València que se celebre tots els anys. En aquesta primera edició, el lema triat és '5G i la digitalització de la indústria', amb la intenció d'exposar, debatre i demostrar com la 5G pot convertir-se en "un revulsiu per a la modernització de la indústria, com revolucionarà el nostre dia a dia i el del sector productiu, gràcies al poder del mil·lisegon", destaca Cardona.

La ponència inaugural és a càrrec de Colin Wilcock, president de la 5G-IA. Després d'ella hi ha diverses taules redones per a parlar de les oportunitats i avantatges que ofereix la incorporació de la 5G per a millorar la productivitat i competitivitat de les indústries, així com del present i futur de l'automòbil connectat i sobre tecnologia 5G i mitjans digitals.

Pedro Mier, president d'AMETIC, imparteix la conferència de tancament, i després d'ell, en la clausura intervenen Carolina Pascual, consellera d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, i Teresa Riesgo com a secretària general d'Innovació del Govern.

UN ROBOT CAPAÇ DE DETECTAR MASCARETES

En el marc del V5G Day es presentaran desenvolupaments 5G com un robot social que, gràcies a la baixa latència i l'amplada de banda que ofereix aquesta tecnologia, és capaç de detectar l'ús de mascaretes i d'interactuar mitjançant telepresencia, navegació autònoma i control remot. De fet, aquest robot serà l'encarregat de donar la benvinguda a tots els assistents.

Està basat en un vehicle autònom autoguiat que integra sensors com a làser o càmeres que permeten realitzar funcionalitats socials com interactuar amb la persona mitjançant una conversa de veu i vídeo en temps real i poder conduir-ho tant autònomament com remotament a través d'un operari. Va ser desenvolupat de manera conjunta per l'iTEAM de la UPV, en cooperació amb la seua 'spin-off', i Robotnik, totes d'origen valencià.

També s'exhibirà un vehicle autònom connectat que permetrà millorar l'eficiència de les indústries o un braç robòtic de diagnòstic remot per a experimentar la "internet tàctil".