Las guarderías de Extremadura se manifiestan contra el "modelo único" que quiere "imponer" la Junta de 0 a 3 años

Provistas de pancartas que proclaman la libertad de elección de los padres, globos de colores, y con canciones que a diario cantan y bailan sus alumnos, se han concentrado en la Plaza de España antes de leer un manifiesto y de entregar en Presidencia de la Junta unas 2.000 firmas recabadas en apenas tres días, junto a un listado de sus reivindicaciones.

Estas pasan por la gratuidad de la etapa infantil para todas las familias independientemente de donde quieran llevar a sus hijos "sin chantajes o imposiciones".

La diversidad de horarios y calendarios de apertura para mejorar la conciliación de las familias, en tanto que sostienen que la Junta de Extremadura propone que las plazas de 1 y 2 años en centros escolares sólo abran de 7,30 a 15,30 horas durante el calendario escolar.

También la diversidad de metodologías y proyectos educativos. Frente a un "único proyecto educativo centralizado", sus centros proponen diferentes metodologías "adaptadas a las necesidades de las familias y los alumnos", señalan.

Asimismo, defienden que la "excelencia educativa está en la diversidad, no en la ideología", y en defensa de un emprendimiento femenino y libre, pues se trata de un sector principalmente compuesto por mujeres.

"Las emprendedoras extremeñas no merecemos ser tratadas así y queremos apoyar a todas las compañeras que se atreven a liderar proyectos diversos a pesar de las amenazas Junta de Extremadura", reza el manifiesto.

200 CENTROS EN RIESGO

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex), Juan Ruiz Subirán, ha señalado que el motivo de la protesta, que incluye una jornada de huelga por el que sus centros (la organización aglutina a 85 de los 200 que hay en la región) permanecen cerrados este viernes, es que la Junta "quiere acabar" con sus establecimientos "imponiendo un modelo único, abriendo aulas para alumnos de 1 y 2 años de manera gratuita solo en los centros públicos".

Asegura que llevan en conversaciones con la Consejería de Educación un año sin que de momento les hayan hecho "caso", a pesar de que lo que proponen es "un modelo con una realidad educativa mucho más diversa".

De hecho, comparten que la educación de 0 a 3 años sea gratuita, porque consideran que así se puede fomentar la natalidad y la conciliación, pero no comparten que "se imponga un único modelo de educación infantil".

Así, sostiene que esto supone una competencia desleal para sus establecimientos, que son "proyectos personales de educación" con una rentabilidad "muy baja", pues necesitan una ocupación 75-85% de sus plazas para poder pagar los sueldos a las trabajadoras.

"Si nos quitan un 20-30% de alumnos, quienes elijan nuestro modelo no lo van a poder tener porque no va haber centros, porque no es rentable".

Así, insiste en que la propuesta de la Junta no favorece la conciliación, porque quieren abrir solo de 7,30 a 15,30 horas y solo durante el calendario escolar, de modo que "adaptan la educación a las necesidades de la consejería, no a las de las familias".

Y es que en la actualidad algunos de estos centros abren desde las 7,00 hasta las 22,00, y además no solo en el calendario escolar, sino que mantienen abiertas las instalaciones en Navidades, Semana Santa, en verano... "no cerramos nunca, porque hay familias que necesitan trabajar por las tardes", asegura.

Tras conocer por la prensa que el secretario general de Educación, Francisco Amaya, tiene previsto convocarles a una reunión el lunes, ha mostrado su alegría por que quieran volver a hablar con ellos, pero ha recordado que llevan un año de diálogo y hasta ahora la única respuesta que han recibido es que "si tenéis que cerrar, tenéis que cerrar".

"Somos emprendedoras que no hemos amortizado aún las inversiones y nos quieren cerrar", ha advertido Ruiz, quien ha alertado a los emprendedores que "tengan mucho cuidado con la Junta, porque igual que te ayudan un día, otro te quieren cerrar".

"Estamos muy cabreados porque hemos ofrecido el mejor sistema. Un sistema mixto y que las familias elijan, que no nos impongan un modelo educativo... que las familias elijan en función de la metodología educativa que quieren y en función de la conciliación que necesitan", ha añadido.