Carlos Alba es apartado temporalmente de 'Supervivientes' por problemas de salud

Ha sido una semana fatídica para los concursantes de Supervivientes. Y es que, al hambre habitual se sumaron unas picaduras de araña que hicieron a Gianmarco Onestini y a Omar Sánchez llorar por el dolor. Por otro lado, Lara Sajén tuvo que permanecer en una plataforma sobre el mar que hacía que se sintiera como la mismísima Kate Winslet en Titanic.

Pero la cosa no queda ahí. Este jueves, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez en Telecinco, se le comunicó a Carlos Alba que su permanencia en el concurso pendía de un hilo por una lesión en su brazo. En primer lugar, no realizó las pruebas por recomendación médica. En segundo, se le impidió realizar también una misión que le había encomendado Alejandro Albalá.

Y, por último, llegó la temida decisión: Lara Álvarez, copresentadora, le hizo saber que la organización había decidido apartarle por unos días del concurso para realizarle pruebas y observar cómo avanzaba su estado de salud, igual que ocurrió con Melyssa Pinto por una gastroenteritis. Esto llegaba después de que, durante la gala, tuviera que ser atendido por un mareo.

Alba reconoció estar jodido y rompió a llorar por los pinchazos cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber cómo se encontraba: "Carlos Alba no está en Palapa porque se ha mareado y ha tenido que salir. Tienen que ver si con esa herida puede seguir en el programa, ya que no puede hacer las pruebas ni nada. Están valorando si puede continuar o no, en cuanto sepamos os contamos".

Además, se convirtió Alba en el nominado de Lara Sajén que, como lideresa, le eligió al preferir apostar por quienes se encontraban en plenas facultades, según dijo.