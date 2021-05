Cuando Alexia Rivas volvió al plató de Supervivientes 2021, pues fue la tercera expulsada, soltó una gran bomba -parece que sin querer, pues asegura que se arrepiente de haberlo contado- sobre su compañero Carlos Alba. Al parecer, el chef le habría estado mandando mensajes por Instagram durante tres años, aunque parece que no ha sido la única.

Kiko Matamoros ya contó que también le había escrito durante la pandemia a su novia, Marta López Álamo, pero con el pretexto de colaborar para cocinar en directo, pues el exaspirante de MasterChef tiene un canal de cocina donde se hace llamar "El chef de los famosos". Sin embargo, el tertuliano aseguró que los mensajes empezaron a cambiar de tono, algo que ya no les hizo gracia ni a él ni a su pareja.

Otros nombres se sumaron a esta lista de personas a la que había escrito, entre los cuales estaba Belén Rodríguez. Pero el chef está casado desde hace 14 años y Sandra, su mujer, ha asegurado este jueves en El programa de Ana Rosa que no se creía a Alexia Rivas, que lo que quería era "hacer daño a su familia".

Sin embargo, este jueves, las colaboradoras de Sálvame han empezado bromeando sobre consultar sus cuentas de Instagram para ver si Carlos Alba también les había escrito... y cuál fue su sorpresa cuando vieron que sí, a casi todas ellas.

María Patiño, Belén Esteban y Carlota Corredera tenían mensajes de Carlos Alba. "Feliz 2020, bonita", le escribió a la 'Princesa del pueblo' en enero de 2020. En octubre, sin embargo, envió textos idénticos en los que solo cambiaba el nombre y con los que las invitaba a cocinar en directo por internet.

"Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Un placer saludarte. Sería un placer hacer un Live cocinando contigo. Gracias por tu tiempo. Un saludo", le escribió a Belén, Carlota y Patiño. Sin embargo, a la presentadora de Socialité le mandó otro más en enero de 2021: "Hola María, ¿qué tal? Soy Carlos de MasterChef. Estoy haciendo directos de Instagram cocinando con celebridades de España y Latinoamerica. Sería un verdadero honor que aceptaras mi invitación".

Al parecer, la presentadora de Telecinco Núria Marín también recibió este último mensaje y, del mismo modo, Maite Galdeano, según ha confirmado Kiko Jiménez en Sálvame.

De todo esto, María Patiño sacaba la conclusión de que no quería ligar, sino que quería invitar a varios rostros famosos para su canal. Sin embargo, Lydia Lozano, que leyó los mensajes que tenía Alexia Rivas, ha intervenido para decir que no son los mismos mensajes: "A ella le decía 'vamos a quedar'". "Lydia me ha contado el contenido de los mensajes y no era lo de la cocina", ha confirmado Carlota Corredera.

"Un pasado que no interesa que se conozca"

Kiko Jiménez ha asegurado que le había llegado una información sobre él que podría confirmar lo que dice Rivas: "Hay personas que trabajaban con él y pueden dar su testimonio y se acerca mucho a lo que puede contar Alexia".

"La mujer de Carlos estaba en contra de que fuese a Supervivientes porque cataloga el reality y Telecinco como algo que puede hurgar en un pasado que no le interesa que vea la luz", ha añadido. "Puede que salgan más testimonios".

Sin embargo, Kiko Hernández ha sostenido que sus intenciones no son las de ligar, pues a él le ha contestado a algunos stories. Además, una persona que estaba gestionando el Instagram de Carlos Alba le mostró unas capturas de la conversación con Alexia: "Le decía de quedar en el restaurante de MasterChef. Él lleva a famosos allí".

"Yo te puedo asegurar que, si mi marido le manda un mensaje a una chica que no soy yo diciendo lo que dice en ese mensaje, yo me cabrearía", ha asegurado Carlota, quien conoce los mensajes.