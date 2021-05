Melyssa Pinto es apartada de 'Supervivientes' por un problema de salud

El último Conexión Honduras, que se emitió este martes en Telecinco, empezó con una mala noticia. Y es que, Melyssa Pinto se ha visto obligada a apartarse de Supervivientes 2021 durante unos días por un problema de salud.

La joven comenzó a encontrarse mal la noche anterior, tal y como explicó Carlos Sobera en el programa. Según ilustraban los vídeos, hasta el agua hacía que la portuguesa vomitara: "No me puede estar pasando esto", dijo con desesperación.

Por la mañana, y tras no darse muestras de mejora en su estado, el programa decidió que los especialistas evaluaran el estado de Pinto. "He intentado comer algo, como arroz, pero tengo el estómago cerrado, todo lo que mi cuerpo ha expulsado no lo consigue recuperar... pero lo voy a conseguir", le dijo la joven con optimismo al presentador de la gala, durante una conexión.

Por su parte, el comunicador le explicó: "Se te ha diagnosticado una gastroenteritis aguda. Para que te puedas recuperar, tienes que quedarte una noche en observación con una estricta dieta para que tu cuerpo pueda asimilar la medicación, pero, eso sí, con las mismas condiciones que si estuvieras en la playa. Tus padres están tranquilos y todos te mandamos muchos ánimos", finalizó el presentador con la idea de insuflarle ánimos.

Habrá que esperar el jueves para ver cómo evoluciona la salud de Melyssa, una de las favoritas indiscutibles de esta edición. Y es que, pese a que ya al principio del formato se mostró bastante débil y tuvo unos días muy bajos físicamente, esto le sirvió para tomar impulso y ser una de las concursantes más competentes, por ejemplo, en las pruebas de líder.