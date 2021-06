La odisea de comprar una bici: "Ya no tenemos bicicletas nuevas hasta el año que viene"

"Si tienes 8.000 o 10.000 euros, tienes una bici. De entre 500 y 1.500 euros no hay nada". Así está la situación de las bicicletas en este momento. Lo cuenta David, de Bicicletas Panorama, pero es la que viven el resto de tiendas especializadas. El boom de las dos ruedas que ha traído consigo la pandemia del coronavirus ha hecho que la demanda supere la oferta hasta tal punto que ha provocado una rotura de stock desde hace meses que a día de hoy no se ha terminado de solucionar. "Ya no tenemos bicicletas nuevas hasta el año que viene. La previsión está en febrero, más o menos. En noviembre empiezan a llegar bicis", afirma David.

Si en 2019 la venta ya había experimentado un aumento notable gracias a los cambios en la movilidad, la pandemia ha acelerado este proceso hasta alcanzar cifras récord. En 2020 se vendieron 1.565.233 bicicletas, un 24% más que el año anterior, facturando más de 2.607 millones de euros. "Es una demanda nunca antes vista", señala Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE).

Cuando España salió del confinamiento, la gente decidió subirse a las dos ruedas motivada por las actividades al aire libre, que eran practicamente las únicas que se podían hacer. Lo hizo, además, en un momento en que la producción había permanecido parada por el coronavirus y que venía algo mermada por un parón en Asia previo. "Las tiendas fuimos tirando de stock hasta que se agotó lo que había en la península y en Europa, y ya no vino más material. Hay tanta demanda que no da tiempo a fabricar", explica David, de Bicicletas Panorama. A ello se suma otro tipo de problemas como la escasez de barcos de transporte, que ha provocado que los precios de los contenedores se triplique.

La escasez de material, dice David, comenzó en septiembre, y aunque hay ciertos recambios que ya han vuelto, como los neumáticos, falta "de todo: textil, calzado, cadenas...". Entre las bicicletas, son las de gama media-alta las que más escasean al ser las más demandadas. "Si tienes 8.000 o 10.000 euros, tienes bici", afirma.

Evolución del mercado de las bicicletas Carlos Gámez

Si antes se podía entrar en una tienda de bicis y salír pedaleando, ahora hay que esperar varios meses para poder subirse. "Al principio la gente se extrañaba", reconoce David, "pero cuando le digo que no tienen bici hasta octubre y van a otra tienda y les dicen lo mismo, ven que ahora es lo normal". Jesús, de AMBE, lo compara con la compra de vehículos, en la que hay que esperar varias semanas, un modelo que puede quedarse en la compra de bicis.

La alternativa: la segunda mano

La alternativa para tenerla de forma inmediata pasa por comprarla de segunda mano o arreglar la que lleva años en el trastero. Fede, de Bicis Getafe, un establecimiento que vende bicicletas de segunda mano en el sur de Madrid, pensaba que tras el confinamiento tendría que cerrar su negocio hasta que las primeras semanas se encontró con largas colas esperando en la calle. "Venía mucha gente con bicis que no recordaba que tenía en el trastero para arreglarlas y poder salir a montar en familia".

La gente ya no quiere desprenderse de sus bicis y eso también ha hecho que su negocio haya tenido que adaptase. "Antes te traían sus bicis para venderlas. Ahora tenemos que buscarlas nosotros en plataformas de segunda mano", dice. Aprovechando la situación, los particulares intentan hacer negocio y en webs como Wallapop se pueden encontrar a precios desorbitados. "Algunas cuestan más que nuevas", afirma Fede, y otras, directamente, no se encuentran. Por eso, anima a los que quieran vender la suya porque, asegura, en 48 horas se vende. "Ahora, quien tiene una bici tiene un tesoro".

La mitad de la población usa habitualmente la bici

Según datos del Consejo Superior de Deportes (CSD), 7,9 millones las personas se suben a la bicicleta al menos una vez al mes como parte de su rutina de actividad física. El último estudio promovido por el Gobierno señala que más de 20 millones de ciudadanos usan la bici con frecuencia como medio de transporte. En la última década, su uso ha crecido en más de 9 puntos porcentuales, alcanzando el 50,7% de la población.

Aunque las más vendidas siguen siendo las bicis de montaña, con 607.196 unidades en 2020, lo que supone un incremento del 27,7% con respecto al año anterior, las que están experimentando un mayor crecimiento son las eléctricas, con un 48,9% más de ventas, seguidas de las urbanas y las de carretera (46,4 y 46,3, respectivamente), lo que pone de manifiesto el cambio en la movilidad que a se está consolidando.