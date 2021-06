El número de hogares sin ingresos atendidos por Cáritas Barcelona se ha triplicado desde el inicio de la pandemia

Cáritas Diocesana de Barcelona ha advertido este jueves de que el número de hogares sin ingresos atendidos por la entidad se ha triplicado desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Concretamente, han pasado de ser el 8,2% en febrero de 2020 al 26% en mayo de 2021, es decir, uno de cada cuatro.

Estos datos se extraen del informe de la situación de la ciudad en 2020 presentado este jueves por Cáritas, que también evidencia que sólo el 8% de los hogares atendidos recibe una prestación por ingresos mínimos, ya sea la Renda Garantida de la Generalitat o el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno.

"Esto remarca el carácter estructural que tienen la carencias sociales. La Covid-19 nos ha afectado de pleno porque partíamos de una situación de protección social insuficiente tras la crisis de 2008 que no se acabó de cerrar", ha señalado el director de Cáritas Barcelona, Salvador Busquets.

Ante esta situación, Busquets ha pedido al nuevo Govern catalán un "plan de rescate estructural" para luchas contra las desigualdades "como el que se puso en marcha para rescatar el sistema financiero -tras la crisis de 2008-, es decir, con capacidad económica suficiente".

El 47% de los hogares atendidos en 2020 son nuevos

En 2020, Cáritas Barcelona ha atendido a 16.249 hogares, en los que viven 35.229 personas, un 8% más que en 2019. El 47% de esos hogares no habían requerido ayuda de la entidad anteriormente.

Por otra parte, se ha duplicado el número de hogares que han requerido servicios de primera respuesta, es decir, la cobertura de necesidades básicas como la vivienda o el alimento.

De hecho, se han triplicado las ayudas económicas que la entidad ha destinado a alimentación y se han duplicado las de realquiler, llegando a un total de 3,8 millones de euros.

El 67% no disponen de una vivienda digna

La responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Barcelona, Miriam Feu, ha explicado este jueves que el 67% de las personas acompañadas por la entidad no disponen de una vivienda digna, es decir, viven en habitaciones realquiladas, en alquileres sin contrato, en acogidas temporales en casa de familiares o amigos, están ocupando una vivienda, viven en equipamientos sociales o incluso se encuentran directamente en la calle.

"Es la cifra más alta de los últimos años", ha destacado Feu, que también ha señalado que el 39% de las familias que atienden viven en habitaciones de realquiler, una cifra que "no ha dejado de crecer desde 2015 y que ya supera el número de familias atendidas que viven en un piso de alquiler o de propiedad".

"Vivir en una habitación de realquiler significa que tres, cuatro o cinco personas viven en una habitación de 10 metros cuadrados, que tienen horarios para usar el lavabo o la cocina, que comparten pisos con personas que no conocen, que los niños y las niñas tienen que estar en silencio para no molestar y no tienen espacio para hacer los deberes o jugar, y que, además, viven con miedo porque los pueden echar en cualquier momento", ha lamentado Feu.

Para hacer frente a esta situación, la entidad ha aumentado las ayudas al realquiler -1.479.007 euros destinados en 2020 frente a los 937.286 de 2019-y ha evitado, así, que 5.492 personas se queden en la calle.

Casi la mitad sufren "apagón digital"

Otra de las problemáticas que ha destacado Feu es que cerca de la mitad de las personas atendidas, el 49,8%, se encuentran en situación de "apagón digital" ya sea por la falta de un dispositivo adecuado, por la falta de conexión o por la falta de habilidades. "Esto provoca que pierdan oportunidades laborales, formativas, para acceder a prestaciones o de relaciones", ha explicado.

Para abordar este problema, Cáritas ha ofrecido acceso a dispositivos a 220 familias con niños, pago de datos para la conexión, habilitación de espacios en los que poden hacer uso de dispositivos y de conexión y formación en autonomía digital.

Feu también ha destacado otras problemáticas a las que la entidad ha hecho frente, como la precariedad laboral -un 85% de las personas atendidas en edad de trabajar están en el paro-, el empeoramiento de la salud psicoemocional -un 41% han tenido uno o más ataques de ansiedad desde el inicio de la pandemia-, la falta de vínculos y relaciones sociales y, como ha mencionado Busquets, la protección social insuficiente.