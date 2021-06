Ghali, ya en Argelia, pide archivar las querellas por torturas y genocidio

La defensa del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, tiene previsto solicitar en las próximas horas -este miércoles o jueves- el archivo de las dos querellas que aún existen contra él en la Audiencia Nacional. Por ambas tuvo que declarar ayer ante el juez Santiago Pedraz, que rechazó retirarle el pasaporte o detenerle al no apreciar riesgo de fuga. Por la noche, cogió un avión con destino Argelia.

Fuentes de su entorno recuerdan que, tras la declaración por videoconferencia de Ghali desde el hospital de Logroño en el que ingresó el pasado 18 de abril, su abogado, Manuel Ollé, ya avanzó que pediría el sobreseimiento de las causas al ser las acusaciones, según él, "políticas". Las querellas son dos: la impuesta por el activista saharaui con nacionalidad española Fabel Breica, que le acusa de los delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad; y la que presentó en 2008 la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) por haber cometido presuntamente un genocidio.

Las mismas fuentes explican a 20Minutos que, pese a su marcha, sigue dispuesto a colaborar con la Justicia española. No aclaran, sin embargo, si esto supondría una futura vuelta del líder del Polisario a España si fuera citado por la Audiencia Nacional.

Cuestionadas al respecto, fuentes jurídicas conocedoras del proceso señalan que "habría que ver el caso", pero que sería posible que volviera a comparecer por "videoconferencia", aunque dependería de en qué calidad lo hace: si como testigo o como investigado.

"Para Ghali", insisten fuentes de su entorno, "es un deber colaborar con la Justicia". Este, además, fue uno de los argumentos del juez para no adoptar ninguna de las medidas cautelares que pedían las acusaciones: ni detención ni retirada de pasaporte. Pedraz solo solicitó un domicilio y un teléfono en el que poder localizarle.

En sendos autos publicados tras la declaración de Ghali, el magistrado señaló que no apreciaba riesgo de fuga "alguno" al no constar datos "para apreciar que el investigado pueda o quiera sustraerse de la acción de la Justicia". Además, añadió Pedraz que fue Ghali el que se prestó a declarar voluntariamente este martes pese a su delicado estado de salud, que habría amparado su petición de posponer la declaración.

En este marco, el juez de la Audiencia Nacional argumentó también que el líder del Polisario no puede "ocultar, alterar o destruir" pruebas y que no se han solicitado diligencias para conseguir nuevas. Además, Pedraz, como ya había hecho con anterioridad al decir que era "desmedido" detenerle o asegurar "que ha cometido crímenes atroces contra la humanidad", insistió en que las acusaciones no han aportado al juicio "elementos siquiera indiciarios" que avalasen que Ghali hubiera cometido los delitos de los que se le acusa.

“No sé ni dónde está Marruecos”, señaló ayer a los medios de comunicación la abogada de la acusación particular, María José Malagón, para evitar los señalamientos que dicen que sus motivaciones son políticas. Tras la declaración de Ghali, avanzó que pretenden aportar pruebas médicas de las torturas a las que habría sido sometido su cliente, Breica. En su opinión, su relato, al ser "coherente y mantenido en el tiempo" era suficiente para minar la presunción de inocencia del líder del Polisario, algo que el juez no ha apreciado.

Primera foto en Argel

El Ministerio de Exteriores español confirmó la salida de Ghali hacia Argelia en la noche de este martes. Por la mañana, un avión argelino intentó volar hasta Pamplona para recogerle, pero se vio obligado a dar la vuelta cuando sobrevolaba Formentera. A última hora, el viaje sí fue exitoso.

Ya en Argel, este miércoles el líder del Polisario ha recibido la visita del presidente argelino, Abdelmayid Tebune, en el hospital militardonde sigue ingresado. Cabe recordar que el motivo por el que España ha mantenido siempre haberle acogido pese a las graves consecuencias diplomáticas que trajo consigo, fue "humanitario". Con esa convicción la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, criticó la respuesta de Marruecos a la presencia de Ghali en España.

"No concibo que se ponga voluntariamente en riesgo la vida de menores en el mar como respuesta a una acción humanitaria", dijo la ministra después de que las autoridades del reino de Mohammed V decidieran relajar los controles fronterizos y permitieran el paso a territorio español de al menos 10.000 migrantes en la que ha sido la crisis diplomática más grave con el país vecino desde hace dos décadas. En Ceuta, ciudad autónoma de poco más de 80.000 habitantes, aún quedan mil menores recibiendo atención humanitaria y otros adultos, aún sin cifrar, escondidos para no ser devueltos a su país de origen.