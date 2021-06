Compromís demana soterrar la línia 2 de Metrovalencia al seu pas per Paterna

El portaveu de la coalició, Juanma Ramón, ha indicat en un comunicat que el soterrament d'aquestes vies "ha sigut una històrica aspiració del poble de Paterna, volem que s'elimine definitivament el risc que suposa per a la seguretat dels paterners i les paterneras".

Fonts de la formació han anunciat que en els pròxims dies començaran una campanya en les seues xarxes socials i en els carrers del municipi amb la finalitat de que veïns i veïnes puguen avalar aquesta iniciativa, "entenent que les entitats veïnals de Paterna fa anys que demanen una solució per a garantir la seguretat per als vianants en els passos a nivell tenim clar que no tardarem molt temps a aconseguir els avals necessaris perquè la Generalitat tinga en compte la iniciativa que hem presentat".

"Cal recordar que aquest tram que discorre pel nostre municipi disposa de 7 passos a nivell que gasten habitualment molts vianants per a creuar l'horta de Paterna, però també per a creuar cap a Quart de Poblet o Manises; per a accedir a València pel camí de Campanar, per a accedir a les vivendes de la Calle Dr. Machi, per a accedir al Patronat Intermunicipal Francisco Esteve o a l'estadi Gerardo Salvador per part dels xiquets i xiquetes de l'escola de futbol del Paterna CF", ha indicat.

Segons Ramón, aquest projecte "porta des de 2009 damunt de la taula, s'han anat fent actuacions puntuals per part de la Generalitat a càrrec de diferents plans, com va ser el pla Confiança, però sense que es fera res més enllà de l'enderrocament dels graderies de l'estadi Gerardo Salvador, la qual cosa se suposava que era un inici imminent de les obres, en vista de que poc més s'ha fet sobre aquest tema el que volem amb aquesta iniciativa és l'actualització d'aquest projecte que es va començar per a adaptar-ho a les actuals necessitats, ja que soterrar el metre suposaria que Paterna podria disposar, a més, d'un cinturó verd que connectara els barris de Campamento i Santa Rita".

El mateix regidor ha indicat per a concloure que "eliminar definitivament aquest risc de seguretat per als paterneros i paterneras suposaria a més l'oportunitat de canviar la fisonomia urbana de Paterna, en Compromís tenim clara com és la nostra aposta, una aposta ferma per la mobilitat sostenible i segura per als nostres veïns i veïnes".