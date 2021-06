El PSOE y Adelante apoyan una consulta vecinal sobre la zona azul en Huelin y Cruz de Humilladero

Han informado de que el pistoletazo de salida será este viernes en el Parque de Huelin a partir de las 19.00 horas, mientras que habrá urnas para depositar el voto en calle La Unión, en el distrito de Cruz de Humilladero, los días 8, 10, 15 y 17 de junio, entre las 18.00 y las 20.00 horas.

Durante la rueda de prensa para presentar esta campaña, Pérez ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre "que acepte el resultado de esta votación, porque tras seis meses de la prueba de una zona azul que se ha impuesto a los vecinos ha quedado demostrado que es un fracaso".

"Durante el día está vacía, por la noche los vecinos no pueden aparcar sus vehículos. El SARE no aumenta la rotación de vehículos, sólo sirve para castigar económicamente a los residentes de barrios trabajadores como Huelin y Cruz de Humilladero", ha señalado.

Asimismo, ha pedido a De la Torre "que deje de engañar a los vecinos y a las vecinas de los barrios trabajadores, que no quieren la zona azul allí donde han aparcado siempre, ahora pagando por estacionar".

Además, el portavoz del PSOE ha solicitado al regidor que "deje de faltar a su palabra, porque recogió en su programa electoral que el SARE sólo se implantaría allí donde hubiera consenso con los vecinos. Serán los vecinos quienes con sus votos, tras ser consultados por la plataforma y no por el Ayuntamiento, les dirán que no quieren la zona azul ni en Huelin ni en Cruz de Humilladero".

Por su parte, la concejala portavoz de la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, ha calificado la imposición de la zona azul en Huelin y Cruz del Humilladero como "una cacicada del alcalde para cargar con un nuevo coste añadido a las vecinas y los vecinos de los barrios obreros. La gran movilización y protesta vecinal es una prueba clara de que esta medida es una provocación para los residentes y los colectivos".

Ramos ha incidido en el "fracaso que está suponiendo la zona azul en los barrios de clase trabajadora, la prueba es que muchas plazas se quedan vacías porque las personas residentes no pueden pagar por aparcar".

"Es una medida muy injusta, ya que muchos de los edificios son antiguos y no cuentan con aparcamiento propio y, mucho más, en una situación como la actual crisis económica y sanitaria que tantos problemas económicos está provocando. Por todo ello seguiremos presentando iniciativas para exigir su retirada, tal y como venimos haciendo desde hace meses", ha concluido.

Asimismo, el portavoz de la Asociación de Vecinos Torrijos, Paco Moya, ha criticado que el equipo de gobierno "se niegue a convocar una consulta para que la vecindad decida. Está claro que el alcalde teme que salga un no rotundo, ya que la zona azul no funciona, es un fracaso y un engaño que se ha implantado a la fuerza, sin consenso con las asociaciones y sin consultar con los vecinos".

También la portavoz de la plataforma 'No al SARE en los barrios', Isabel Romero, llama a los vecinos "a participar de forma masiva y a afrontar la consulta que vamos a poner en marcha como una oportunidad para poder decidir, para que la gente del distrito pueda tener la voz que no nos ha dado el equipo de gobierno".

Por último, el representante de la Asociación de Vecinos Cooperación, Miguel Ángel González, ha criticado que "tras varios intentos fallidos, Francisco de la Torre ha acabado imponiéndonos la zona azul a la fuerza y con engaños. El alcalde está jugando sucio y su promesa de que solo sería un período de prueba de seis meses no es real, su intención es dejarla de forma permanente".

DE LA TORRE

Por su parte, el alcalde, Francisco de la Torre, frente a las críticas de la oposición a la zona azul en estas zonas, ha defendido que "las noticias que tengo, tanto de Cruz de Humilladero como de Huelin, es que está siendo bastante útil, desde el punto de vista de rotación y de utilidad".

"Todavía no hemos terminado de ver el grado de utilidad que se irá viendo con toda serenidad, rigor y seriedad", ha vuelto a insistir el alcalde. No obstante, en este punto, ha recordado que "la oposición, tradicionalmente, se ha opuesto a toda zona SARE que se fuera creando en Málaga".

"Su oposición en este tema no lo entiendo", ha dicho, asegurando que "es poner palos en las ruedas al progreso de la ciudad", ya que, "algo que facilita compartir un espacio, solidariamente, que es limitado de aparcamiento tanto para residentes como para los que tienen que ver con el uso de comercios y restaurantes es algo bueno".

También ha aludido a la "activación económica que se está produciendo en Huelin con este tema", asegurando que así se lo ha trasladado el concejal del distrito.

Por ello, ha incidido en que "hay una postura ideológica y política pero no tanto de que su ideología se lo impida, sino que es oposición por la oposición, algo negativo, que la gente nunca entenderá. Allá ellos con esa postura de oposición. No me parece lo más constructivo para la imagen de la oposición, la oposición porque sí en algo sin fundamento y sin razón".

Asimismo, ha recordado que está aun en pruebas, por lo que "veremos serenamente la utilidad que está teniendo y ya decidiremos conjuntamente con los vecinos".

"Me parece que es un intento de hacer una campaña política sin mucho sentido. Lo hicieron en otros sitios de Málaga y fracasaron cuando al cabo de los años se consensuó el tema bien y se vio la utilidad que tenía", ha concluido.