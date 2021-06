Morrissey tiene nuevo álbum pero no encuentra discográfica que lo publique

El cantante y compositor británico Morrissey ha completado su nuevo álbum aunque no encuentra, por ahora, ninguna discográfica que lo vaya a publicar, un anuncio que él mismo hace en su página web y del que se hacen eco medios del Reino Unido.

El polémico Steven Patrick Morrissey ha grabado el que será su siguiente trabajo, Bonfire of Teenagers, un disco fraguado en Los Ángeles que consta de once temas y para el que aún no hay una fecha de publicación confirmada.

En su website, el que fuera líder de los icónicos The Smiths indica que el "peor año" de su vida "concluye con el mejor álbum" de su vida y admite que no ha hallado ninguna casa de discos que edite su último trabajo, un álbum que está, por lo tanto, "disponible al más alto (o más bajo) postor".

El pasado noviembre, el cantante abandonó la que hasta entonces había sido su discográfica, BMG, explicando entonces que la firma "había nombrado a un nuevo ejecutivo que no quería otro álbum de Morrissey" y que en los planes de ese directivo no entraban los lanzamientos ni reediciones del músico, que habían sido "descartados".

Sin embargo, muchos han relacionado ese hecho con comentarios poco afortunados del artista británico -que en púbico ha mostrado su apoyo a grupos políticos de extrema derecha del Reino Unido-, algunos de carácter racista u ofensivo hacia otras personas.

Tal y como revela en el sitio web, su nuevo trabajo, para el que se ha difundido una imagen para la portada, consta de once canciones que se titulan: I Am Veronica; Rebels Without Applause; Kerouac Crack; Ha Ha Harlem; I Live In Oblivion; Bonfire Of Teenagers; My Funeral; Diana Dors; I Ex-Love You; Sure Enough, The Telephone Rings y Saint In A Stained Glass Window.