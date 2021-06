El colaborador de Espejo público, Fran Rivera, ha entrevistado al actor que da vida a Mariano en la serie Los hombres de Paco. Pepón Nieto ha hablado de cómo ha sido el reencuentro con sus compañeros en la nueva temporada de la serie de Antena 3, además de contar algunas anécdotas de su carrera como actor e incluso ha hablado sobre sus vivencias cuando estuvo en la mili.

El intérprete ha calificado su etapa trabajando junto a Paco Tous y compañía como la más importante de su carrera por cómo se sintió, "fueron cinco años de reírnos, vamos, son mis mejores amigos", ha añadido. Sobre la nueva temporada Nieto ha comentado: "Creo que está muy bien la serie, que han sabido evolucionar, que sea una serie distinta, que no sea la misma". El actor ha reconocido que volver a rodar la serie y reencontrarse con sus compañeros ha sido muy emocionante.

Pepón Nieto ha compartido con Fran Rivera los detalles de una de las escenas emblemáticas de la serie en la que se besa con su compañero Juan Diego. Mariano, el personaje que interpreta Nieto, se viste de mujer para infiltrarse y el personaje de Juan Diego, Don Lorenzo se enamora de ella. El intérprete ha explicado que ambos planificaron cómo escenificar el momento del beso, pero que luego su compañero no siguió lo que habían pactado.

"Teníamos que darnos un beso y digo 'cómo hacemos esto' y me dijo 'tú no te preocupes, yo he hecho un montón besos de estos, no te preocupes, tu deja la boca entreabierta, yo pongo los labios encima y muevo los labios'", ha explicado el actor. Sin embargo, parece ser que la escena no salió según lo previsto. "¡Me metió la lengua hasta la garganta!", ha comentado entre risas Pepón Nieto.

Fran Rivera se ha echado a reír a carcajadas y ha exclamado: "No te puedo creer...". "Yo cuando noté la lengua, mi cara fue... Tu no lo verás, pero la cara mía fue con los ojos abiertos. Es que fue con la lengua abierta el tío, yo no sé en qué coño estaba pensando", ha comentado el actor. El entrevistado ha contado que cuando cortaron la escena él gritó: "¿Qué haces?" y Juan Diego no paraba de reírse.