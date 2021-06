Sara Sálamo denuncia haber recibido amenazas de muerte: "Me mandaban 'selfies' con armas"

El anonimato en las redes sociales puede ser, en muchas ocasiones, sinónimo de peligro, sobre todo para aquellos que reciben amenazas y no saben de dónde vienen exactamente. La actriz Sara Sálamo lleva mucho tiempo denunciando la innumerable cantidad de comentarios despectivos que la acusan de ser la culpable del bajo rendimiento de su pareja, el futbolista Isco Alarcón.

En una entrevista con el Huffington Post, la actriz ha denunciado la gran cantidad de amenazas e insultos que recibe a diario en las redes sociales. Gran parte de ellos proceden de un grupo de aficionados que acusan a Sálamo de la actitud de Isco en el terreno de juego.

"Poner que estoy con una persona en primer lugar, no es lo que más me representa como persona. Es absurdo porque en las entrevistas me empujan para que denuncie el machismo que sufro y luego la mayoría de preguntas van destinadas a mi pareja o a los problemas que me causa estar con mi pareja", explicó la actriz que, ahora, vive uno de sus mejores momentos profesionales tras el estreno de El año de la furia.

"He recibido amenazas de muerte, incluso con fotografías con armas. Muy locas... Me mandaban selfies con armas y diciendo 'te vamos a ir a matar'", agregó Sara Sálamo que, en muchas ocasiones, ha denunciado a través de sus redes sociales los comentarios machistas que recibe.

En España no hay machismo.🙄 pic.twitter.com/PSmjlJWUMJ — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 8, 2020

"En España no hay machismo", escribió, tirando de ironía, la actriz en un tuit en el que, además, compartió varias capturas de pantalla con algunas de las palabras que le dedican algunos aficionados del Real Madrid. "Te has cargado a Isco, zorra" o "Puta, nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco" son algunos de los insultos que recibió la actriz cuando el conjunto blanco perdió por goleada contra el Valencia C.F.