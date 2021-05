La actriz Sara Sálamo ha relatado en Instagram el incómodo momento que ha vivido en la mañana de este martes cuando esperaba en la cola para votar en las elecciones para la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La intérprete ha acudido junto a su hijo Piero al colegio electoral donde le correspondía ejercer su derecho a voto en este 4M, y ha sido allí donde ha vivido una anécdota que ha descrito como "sorprendente", "divertida" y "muy rara".

"La mujer que estaba justo detrás de mí me ha preguntado: '¿Dónde está la papeleta de tal partido?' Yo le he dicho: 'No lo sé'. Y me ha dicho: 'Ah, ¿no? Y tú a quién vas a votar?", ha avanzado la mujer de Isco Alarcón en sus stories.

Sara Sálamo acude a votar en el 4M junto a su segundo hijo, Peio. INSTAGRAM / SARA SÁLAMO

Según la artista, la citada votante se ha mostrado "asustada y sorprendida de que hubiese otras opciones" que no fuesen la suya, y, cuando ha descubierto a quién iba a votar Sálamo en las urnas, su desconcierto ha sido mayor.

"Se lo he dicho y se ha sorprendido aún más", ha admitido, añadiendo que su reacción ha sido separarse de ella. "Me ha empezado a mirar los pantalones, los zapatos, como para ver de qué iba vestida", ha expresado.

Finalmente, la también influencer ha lanzado un mensaje para sus miles de seguidores. "Solo quería deciros que ejerzáis vuestro derecho al voto, que es muy importante, y que no os quedéis en casa", ha zanjado.