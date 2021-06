Tensión en el arranque de la EBAU "del curso más raro y complicado"

"Ha sido un año muy difícil, muy extraño, pero estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí", proseguía la alumna de Carmelitas Sole González. "Me estoy jugando mi futuro y noto la presión", ha aseverado.

"Hemos hecho un gran esfuerzo este curso", ratificaba su compañera Victoria Gómez, algo más tranquila y confiada en la seguridad de las pruebas. "Llevando mascarilla y manteniendo la distancia, no debe haber contagios", ha indicado.

Nervioso "ante el examen más importante de hemos hecho hasta ahora", el estudiante del IES Isaac Peral Julián Serrano afrontaba por su parte la EBAU "con ganas de que acabe. Cuanto más rápido pase, mejor" y esperando que los examinadores se hubiesen apiadado de sus circunstancias.

"No creo que lo pongan demasiado difícil, teniendo en cuenta el año que hemos tenido, que ha sido duro por la semipresencialidad, yendo sólo a la mitad de las clases. Será complicada, porque es Selectividad, pero no creo que sean la peor de la historia. No serán malas personas", añadía antes de acceder a una de las aulas de la Escuela de Industriales.

"Este curso ha sido aún más raro y difícil que el anterior, yendo unos días a clase unos y otros no, pero lo hemo sacado y la mayor exigencia nos hace estar ahora más cómodos", concluía la alumna carmelitana Reyes González.

1.685 ALUMNOS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA

La EBAU se celebra desde este martes con similares medidas que las del pasado año para evitar contagios: uso de mascarillas, más sedes para facilitar la distancia mínima de 1,5 metros entre estudiantes y el control de acceso a los edificios.

El número de matriculados ha descendido este año en la Región. En la zona de Cartagena se examinarán 124 estudiantes menos que en 2020. Sin embargo, se ha incrementado en un 1,2% el número de estudiantes que han elegido la opción de Dibujo Técnico. "Este dato es un posible indicador del aumento de vocaciones científico-técnicas", señala el coordinador de EBAU en la UPCT, Francisco Javier Cánovas.

Para garantizar la seguridad de los estudiantes, la delegada Covid de la UPCT, Ana Belén Rodríguez, estará durante el desarrollo de las pruebas. Al igual que el pasado mes de septiembre, se habilita un plazo extraordinario por si algún estudiante matriculado diese positivo durante los días de la EBAU.