Andrés Calamaro, en 'El Hormiguero': "En mi camerino no puede faltar un espejo, pero no diré si vertical u horizontal"

Andrés Calamaro fue el primer invitado de la semana más musical de El hormiguero (Ana Guerra, Malú y Alaska visitarán el programa de Antena 3 martes, miércoles y jueves, respectivamente) para presentar su nuevo disco, Dios los cría, que cuenta con colaboraciones de la talla de Julio Iglesias, Alejandro Sanz, Raphael, Juanes o Sebastián Yatra, entre otros.

El argentino destacó que en la canción con Julio Iglesias "me vibraba el culo solo en pensar que iba va a salir a cantar con él porque es un mano a mano muy comprometido, Julio grabando casi con 70 años... había que estar a la altura de la leyenda".

"El respeto por Julio excede de lo normal porque los músicos somos como primos y los cantantes casi como hermanos separados al nacer", señaló el invitado,

“Hay que estar a la altura de la leyenda” - @calamarooficial canta junto a @JulioIglesias en su nuevo disco #CalamaroEH pic.twitter.com/ATmj1QKcbF — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 31, 2021

El artista también comentó sobre su tema con Alejandro Sanz -La flaca- que "Alejandro es de las personas más influyentes en nuestro idioma de los últimos 30 años. Gracias, maestro, eres un grande entre los grandes".

“Es de las personas más influyentes en nuestro idioma de los últimos 30 años. Gracias maestro” - @calamarooficial solo tiene palabras de admiración hacia @AlejandroSanz #CalamaroEH pic.twitter.com/CIevlOuI7V — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 31, 2021

Tras hablar del disco, llegó el turno de la sección de Trancas y Barrancas, donde le pidieron algunos consejos para las futuras estrellas del rock: "¿Se deberían tatuar el nombre de su grupo?", le preguntó Barrancas.

Calamaro le contestó afirmativamente porque "tengo tatuados tres nombres de mujeres tapados, así que hay que hacérselo, aunque luego te arrepientas", admitió entre risas el cantante. También recomendó "casarse si eres estrella de rock, pero no divorciarse".

Pero una de las preguntas más comprometidas fue: "¿Qué es lo que no puede faltar en un camerino para que se esté de lujo?", quiso saber Trancas. El artista señaló que era una buena pregunta y afirmó que "mis camerinos son muy aburridos".

"En una época presumía de ser el más sencillo de todos los músicos, no pedía nada, solo agua caliente para el mate, un cenicero y poco más", señaló, pero tras hacer un gesto con la nariz añadió que "un espejo, pero no me preguntes si vertical u horizontal, por favor", concluyó.

Al final del programa, el equipo de ciencia de El hormiguero le preparó una sorpresa al invitado. En ella juntaron a multitud de artistas que, a través de vídeos grabados, cantaron a la vez el tema Sin documentos: "Hemos tardado un mes en prepararlo", señaló Motos.