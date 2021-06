Qué hacer si se te cruza un oso pardo y cómo actuar en caso de ataque

Pese a que el número de ataques a humanos por parte de osos pardos en España documentados ha sido de ocho, desde el año 1989, el último incidente acontecido en Cangas de Narcea (Asturias) en el que un ejemplar de gran tamaño comenzó a lanzar zarpazos contra una mujer de 75 años, que acabó con heridas en la cara y la cadera rota, ha despertado las alarmas en las poblaciones cercanas a estos animales. Es por ello que organizaciones como la Fundación Oso Pardo -dedicada a la protección y estudio de estos ejemplares en España- recogen algunas recomendaciones sobre cómo actuar en caso de que se produzca un encuentro con alguno de ellos.

En primer lugar, conviene adoptar precauciones entorno al hábitat de estos animales, como no adentrarse en un lugar con vegetación cerrada o no abandonar rutas y senderos marcados. No obstante, también es importante no acercarse a carroñas y no seguir rastros de oso, así como llevar a los perros arados o muy controlados para evitar poner a los osos en alerta.

En caso de hallar un oso en la carretera, lo recomendable, según recoge la Fundación Oso Pardo, es activar las luces de emergencia y parar o reducir la marcha para que abandone la vía. Si le perseguimos, según alerta la organización, podremos estar violando la ley e incluso podríamos provocar un accidente. En el caso de encontrar un oso durante una jornada de caza, no se debe disparar al aire para asustarle, pues podría reaccionar con un ataque.

¿Qué hacer si está cerca y se percata de nuestra presencia?

Si se advierte la presencia de un oso pardo, conviene no acercarse pero, en caso de encontrarse a poca distancia del animal, conviene alejarse despacio sin alertarlo de nuestra presencia. No obstante, si se percata de ella, algunas de las recomendaciones a seguir son las siguientes: