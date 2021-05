El CJV planteja augmentar el preu del tabac i ampliar espais sense fum per a previndre el seu consum en joves

En el marc del Dia Mundial Sense Tabac, el CJV remarca que aproximadament el 27 per cent dels joves menors de 25 anys manifesta fumar diàriament, segons dades de l'enquesta EDATS 2019-2020 del Ministeri de Sanitat. Per açò, el col·lectiu ha reivindicat l'engegada de mesures per a cuidar la salut de les persones joves a través de la conscienciació, sensibilització i, sobretot, la limitació de l'accés al consum de tabac entre les persones menors d'edat.

La plataforma d'associacions juvenils de la ciutat, segons ha destacat en un comunicat, arreplega així algunes propostes de l'OMS, a través del Comité Nacional per a la Prevenció de Tabaquisme, com per exemple la pujada del preu del tabac a través de l'IVA i limitació de l'accés a la seua compra, l'ampliació d'espais sense fum o el desenvolupament de tallers transversals de prevenció en les aules que fomenten l'assertivitat, factors de protecció i promoció de la salut en l'adolescència.

Finalment, el CJV considera "important" reforçar el sistema públic de salut mental, així com les unitats de conductes addictives, per a poder ajudar d'una forma "més eficaç i efectiva" a les persones que desitgen iniciar un tractament per a deixar de fumar.