Cuidado con los correos electrónicos que suplantan a Amazon y te aseguran que conseguirás un teléfono móvil gratis

En los últimos días nos estáis preguntando a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 22 93 19) por unos emails que habéis recibido supuestamente de Amazon y que te ofrecen móviles de última generación de forma gratuita o a cambio de que hagas una encuesta y pagues 1,5 euros. No obstante, lamentamos decirte que ni se trata de Amazon ni recibirás el supuesto móvil. Pero además, hay que tener mucho cuidado porque puedes acabar suscrito a un servicio que te cobra cantidades de alrededor de 50 euros cada 20 días.

No, no recibirás un Samsung Galaxy S21 por hacer una encuesta y pagar 1,5 €

No, no recibirás un Samsung Galaxy S21 por hacer una encuesta y pagar 1,5 euros Cedida

Este es el último correo electrónico del que nos habéis alertado. Se trata de un email que habéis recibido supuestamente de Amazon en el que te regalan un “Samsung GALAXY S21” sólo por realizar una encuesta y pagando 1,5 euros. Pero ojo: es un caso más de phishing que se hace pasar por Amazon y que pretende cobrarte “49,90 euros cada veinte días”, un aspecto que no indican en el email, sino que lo encontramos en letra pequeña al final de la página web a la que nos lleva el link.

Una vez que accedes al enlace, participas en una especie de encuesta y casualmente eres ganador del teléfono móvil. La página, además, suplanta a la de Amazon, como podemos ver en la imagen.

Bulo móvil de Amazon Cedida

Si introducimos nuestros datos, nos pide que hagamos un pago de 1,5 euros. Pero ojo, si leemos el texto que viene al final de la página, descubrimos que la “oferta especial incluye una suscripción de prueba de 3 días (y) de entretenimiento online ilimitado, después de lo cual la cuota de afiliación (49,90 euros cada veinte días) se deducirá automáticamente de su tarjeta de crédito”. Este pago, como decimos, no se indica en el email.

En el caso de que hayas proporcionado tus datos bancarios, si quieres cancelar la suscripción, debes enviar un correo electrónico en inglés a la dirección "cs@infopay99.com", indicada en el apartado de “Términos y Condiciones”.

Lo primero en lo que debes fijarte cuando recibes uno de estos correos electrónicos es en la dirección que te lo envía. Si no acaba en @amazon.es, en España, desconfía de que sea real. En este caso, como podemos ver en la imagen, no se trata de un email de la compañía.

Bulo de Amazon Cedida

No es la primera vez que en Maldita.es os alertamos de este tipo de correos electrónicos, estos se va actualizando a la par que salen nuevos modelos de móviles al mercado. En otra ocasión, se movió un email muy similar en el que pedían registrarte "automáticamente en el programa de fidelización" y así podías "recuperar" un teléfono móvil Samsung GALAXY S20 por tus puntos después de confirmar tu dirección y pagar el servicio de entrega.

Los correos suelen tener erratas y a veces mezclan dos idiomas

Otra práctica habitual que hemos detectado en estos emails que suplantan a Amazon es que contienen frases inconexas y faltas de ortografía, por lo tanto, es otra pista para que dudemos si el email nos lo envía Amazon.

Consejos para evitar ser víctima de phishing

No podemos hacer que dejen de llegarte estos casos, pero sí tenemos una serie de recomendaciones que puedes seguir cuando te vuelva a llegar una supuesta alerta o sorteo que use el nombre de tu empresa de confianza.

Fíjate bien en la dirección del correo electrónico. Si te llega un mensaje, presta atención a la dirección del correo que te lo envía, concretamente a lo que viene después de la "@". Si notas algo raro, borra el correo.

Mira la dirección de la web a la que te redirige. Normalmente este tipo de notificaciones vienen con un link en el que te piden que introduzcas tus datos. Si la url de esta página web no es de la empresa por la que se hace pasar o es una mezcla de letras, números y el nombre de esa empresa, no introduzcas tus datos. Para ello, fíjate bien en lo que aparece antes del último punto, ese es el dominio real de la página web.

Si una institución supuestamente se está poniendo en contacto contigo, pero no está dirigido a tu nombre, sospecha.

Contrasta con las fuentes antes de dar tus datos. Estos mensajes transmiten urgencia para que no te dé tiempo a reaccionar. Recuerda que puedes preguntar a la propia compañía, a la Policía o a la Guardia Civil o a nosotros a través de nuestro servicio de WhatsApp.

Mira siempre la letra pequeña y los términos de uso: suele ser allí donde está el truco.

Si te llega un correo sospechoso como este recuerda que puedes contactar con la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) o también puedes utilizar su línea de ayuda en ciberseguridad.

Si has sido víctima de este timo o has recibido un SMS o email similar, cuéntanos tu caso enviando un correo a cgdorado@maldita.es. Ponte también en contacto con nosotros si has conseguido recuperar el dinero.