València aspira a reformar els 18 poliesportius amb 55 milions d'euros de fons europeus

Els 18 poliesportius municipals de València milloraran la seua eficiència energètica si el projecte que ha dissenyat la Regidoria d'Esports per a optar als fons europeus de reconstrucció postCovid Next Generation EU aconsegueix finalment el finançament comunitari. El departament que dirigeix Pilar Bernabé ha elaborat un pla que preveu la reforma i fins i tot la construcció de nova planta d'unes instal·lacions que van ser construïdes a partir de 1982 i que, per tant, no incorporen ni la tecnologia ni els materials necessaris per a evitar el malbaratament de climatització i calefacció.

Segons han informat fonts d'aquest departament a 20minutos, el projecte és un dels 200 redactats per l'Ajuntament (i que sumen 1.290 milions d'euros) i compta amb una inversió global de 55,18 milions. En concret, s'insereix en el programa número 7 (d'un total de 18), centrat en la millora de l'eficiència energètica d'infraestructures i edificis públics.

L'execució del projecte d'Esports suposaria executar actuacions en cadascuna de les instal·lacions esportives municipals existents a la ciutat. Es tracta d'equipaments de gran volum i, per tant, requereixen d'una elevada despesa energètica tant per a la seua refrigeració com per a la seua calefacció. De la mateixa manera, estan equipats amb dutxes i amplis vestuaris que exigeixen unes condicions ambientals molt específiques.

On se situen els poliesportius?

Les actuacions preveuen cinc remodelacions integrals, que s'escometrien en els poliesportius del Cabanyal-Canyamelar i del Carmen (incloent la piscina), en l'estadi del Túria, en el pavelló i piscina de la Font de Sant Lluís i la rehabilitació i noves instal·lacions del poliesportiu de Natzaret.

A més, també es preveu l'habilitació de les naus 1 del Parc Central, i la rehabilitació d'altres 12 centres: Creu del Grau, Abastos, la Petxina, Patraix, Orriols, Torrefiel, Parc de l'Oest, Marxalenes, Ayora, Benimàmet, Trafalgar i Parc de Benicalap. Quasi tots ells, de la mateixa manera, inclouen actuacions en les piscines.

"El projecte que s'ha incorporat a la carpeta de l'Ajuntament per a optar als fons Next Generation contempla l'elaboració d'una rigorosa anàlisi de cadascuna de les instal·lacions municipals i la redacció de projectes específics per a millorar la seua eficiència energètica. En alguns casos les actuacions suposaran una remodelació de les edificacions existents i en uns altres més extrems, la seua construcció en nova planta d'acord amb els més exigents criteris en vigor en l'actualitat", detalla Bernabé.

La climatització de les piscines suposa un elevat consum de recursos energètics. FDM

Les actuacions previstes encaixen en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits en l'estratègia europea 2030, ja que pretenen aplicar un disseny intel·ligent combinat amb l'ús de materials eficients en la construcció o reforma de les instal·lacions municipals que generarà un "estalvi considerable" en la il·luminació dels grans camps, la climatització de piscines, la calefacció o fins i tot la refrigeració de sales voluminoses com les que alberguen les pistes dels poliesportius multiusos. "D'aquesta manera, s'atendrien dues de les directrius dels ODS: el foment de l'exercici entre els ciutadans i la reducció de les emissions contaminants", afig l'edil d'Esports.

Elevar la qualitat del servei públic

El projecte també preveu elevar la qualitat del servei públic en matèria esportiva i incorporar la gestió a distància dels consums energètics o la digitalització de totes les instal·lacions per a controlar de manera externa des de la il·luminació fins a la calefacció. L'objectiu de la iniciativa de la Regidoria d'Esports és elevar la qualitat del servei que reben tots els usuaris de les instal·lacions municipals i, de pas, tota la ciutadania, ja que les actuacions en els pavellons contribuiran a reduir de manera notable la petjada de carboni associada a l'activitat esportiva. A més, uns equipaments més atractius i sostenibles contribuiran al foment de l'esport en general, els bons hàbits i, en conseqüència, la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans, apunten des de l'àrea d'Esports.

De l'anàlisi de necessitats a l'execució de les obres

El pla inclou l'anàlisi de les necessitats d'intervenció en cada instal·lació per part dels tècnics municipals, la redacció dels projectes de millora o nova construcció que posteriorment eixirien a concurs, la licitació de totes les obres i, finalment, la seua execució, que també es licitaria a través d'un concurs públic.

El 70% haurà d'estar completat abans de finalitzar 2024

L'Ajuntament de València està a l'espera que el Govern d'Espanya, institució que seleccionarà els projectes beneficiaris dels fons europeus, llance la convocatòria d'ajudes per a presentar aquest pla i optar al finançament. En el cas de resultar triat i aconseguir la finaciación, el projecte haurà d'estar completat en un 70% abans que finalitze 2024 i el 30% restant abans que acabe 2026.