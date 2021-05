València s'alinea amb l'Agenda 2030 per a optar a 1.290 milions d'euros en fons europeus

València ja té a punt la seua cartera de projectes per a optar als fons europeus de recuperació postCovid Next Generation EU. Es tracta d'un catàleg articulat per àrees en 18 programes que, al seu torn, contemplen 200 actuacions concretes. Totes elles sumen 1.290 milions d'euros en total. És a dir, l'Ajuntament posa sobre la taula el seu full de ruta i, en funció del finançament comunitari rebut, anirà executant els diferents plans, que es basen en els objectius de l'Agenda 2030.

De fet, els projectes ideats pel Consistori, amb independència d'altres actuacions que dependran de la Generalitat (per exemple, les noves línies de Metrovalencia) o del Govern central (el soterrament de les vies per al nou canal d'accés ferroviari que permeta completar el Parc Central), s'alineen amb les grans línies proposades per la Unió Europea per a optar als fons: transformació digital, mobilitat sostenible i energies netes i renovables, entre altres.

El bloc amb major inversió prevista correspon al programa VLC Tech City, centrat en el suport a l'emprenedoria digital i la innovació en el teixit econòmic urbà, amb 223,5 milions d'euros. A continuació, amb 168,8 milions, figura el programa València, ciutat de places i vianants, que engloba diferents projectes de recuperació de l'espai públic per a les persones a través de reurbanitzacions i renaturalitzacions.

L'accés a l'habitatge se situa com el tercer programa amb major inversió, amb 151,2 milions, centrat en augmentar l'oferta d'habitatge protegit i assequible potenciant la rehabilitació a la ciutat construïda. En quart lloc, amb 142,8 milions d'euros, destaca l'electrificació de la mobilitat, tant en autobusos com en la recàrrega de vehicles elèctrics i amb zones de baixes emissions.

A més distància figuren projectes sobre eficiència energètica en infraestructures i edificis públics (95 milions) dotacions en els barris (77,4 milions), innovació (52 milions), València digital (45,8) i regeneració del litoral i equipaments de serveis socials i igualtat (tots dos amb 38,3 milions d'euros).

20minutos ha avançat durant les últimes setmanes tres d'aquests projectes. En concret, es tracta del programa de rehabilitació de grups d'habitatge de renda limitada en la perifèria, el de creació de tres districtes climàticament neutres i el destinat a construir i remodelar 55 jardins per tota la ciutat.

Gómez, Ribó i Campillo, en la presentació dels projectes, aquest dimecres. Ayto. València

Aquest dimecres, en la presentació d'aquesta cartera global de projectes, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat les prioritats del pla: "D'una banda, activar la recuperació de l'economia (una cosa que ja es va plantejar en el pacte de reconstrucció municipal), i transformar. L'economia que volem que isca d'ací no ha de ser com la que teníem abans. Ha de ser diferent, molt millor, que no pose tots els ous en una mateixa cistella, sinó més verda, més digital, sense bretxes de gènere i més cohesionada i inclusiva".

En la seua opinió, optar a aquests fons suposa "una gran oportunitat per a la ciutat", però ha demanat al Govern central que el 6% assignat als municipis puge fins al 15%.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha afirmat que es tracta d'una oportunitat "formidable" per a "aquesta vegada sí, eixir de la crisi econòmica amb fons, amb inversió, amb obra pública i amb ajudes focalitzant en qui realment està patint aquesta crisi, i no amb retallades, que van ser un gran fracàs en 2011. Donem, des d'una òptica progressista, una visió molt positiva que afavorirà el compliment de les ciutats de l'Agenda 2030".

Per part seua, el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha definit com "el nostre Pla Marshall" l'arribada de fons de la Unió Europea, que serà una "oportunitat històrica" per a València. "Des de les administracions locals estem fent el treball, València l'ha fet ja amb aquest portfolio, per a ajudar l'Estat a complir els requisits d'execució pressupostària que li reclama la UE", per la qual cosa ha demanat major protagonisme per als ajuntaments.

A continuació es detallen les actuacions concretes més destacades que inclou cadascun dels 18 programes de València que opten a rebre fons europeus de reconstrucció.

Programa 1: Barris verds

Les principals actuacions previstes són la plantació d'arbratge per tota la ciutat i la construcció i remodelació de parcs i jardins. Se citen els de Jesuïtes, Manuel Granero, Doctor Lluch, Tomàs de Montañana-Astúries, Eslida-Ausiàs March, Ador-Figuereta (Castellar), Oest i Marxalenes. També jocs infantils i horts urbans. Pressupost: 24,7 milions d'euros.

Programa 2: Regeneració del litoral

Renaturalització de les platges del nord, rehabilitació dels magatzems de la Marina i activitat econòmica, esportiva i nàutica en el seu entorn. Dragatge de séquies i itineraris a la Devesa. Com a corresponent a altres administracions se cita la regeneració de les platges del sud. Pressupost: 38, 3 milions d'euros.

Programa 3: València, ciutat de places i de vianants

Sis itineraris per als vianants radials i dos circulars. Reurbanització de la plaça de l'Ajuntament. Avingudes del Port, Pérez Galdós i Ausiàs March. Reurbanitzacions disperses per la ciutat: Patraix, Orriols... Pressupost: 168,8 milions d'euros.

Programa 4: La ciutat de 15 minuts. Dotacions en els barris

Escoleta de Malilla, Setrill de Marxalenes, la Almoina, Casino de l'Americà, poliesportius i rehabilitacions de serveis públics (educatius, culturals, esportius, de Protecció Civil...). Pressupost: 77,4 milions d'euros.

Programa 5: Aigua i sanejament

Col·lector nord, col·lector de l'antic llit. Depòsits de tempestes: Albereda, el Saler, Eivissa-Serradora, Malva-rosa, Sant Valero, Cardenal Benlloch. Sanejament a Torrefiel, Cabanyal i Orriols. Pressupost: 117,9 milions d'euros.

Programa 6: València solar. Comunitats energètiques de barri

Desplegament d'oficines de l'energia a nivell de barri. Promoure la cultura de l'autoconsum i l'eficiència energètica. Creació i acompanyament de comunitats energètiques de barri. Fomentar el consum energètic responsable. Pressupost: 20,4 milions d'euros.

Programa 7: Eficiència energètica: infraestructures i edificis públics

Eficiència en l'enllumenat. Millora de l'eficiència energètica en il·luminació i climatització d'edificis públics (poliesportius, mercats, edificis històrics), control de la despesa energètica. Pressupost: 95 milions d'euros.

Programa 8: Alimentació sostenible i de proximitat

De l'horta a la taula. Ecotira, logística d'última milla i etiquetaje intel·ligent. Mercat agroecològic de Castellar-Oliveral. Pressupost: 6,9 milions d'euros.

Programa 9: Xarxa ciclista

Xarxa de carrils bici: Cardenal Benlloch, Eduardo Boscà, avinguda del Cid, Gaspar Aguilar i Sant Vicent, Peset Aleixandre, José María Haro, Tres Forques, connexió amb Castellar... Aparcaments segurs i intel·ligents per a bicicletes. A més, se citen la xarxa ciclista metropolitana, competència d'altres administracions. Pressupost: 54,1 milions d'euros.

Programa 10: Electrificació de la mobilitat

Com a actuacions previstes en aquest àmbit se citen una zona de baixes emissions, xarxa de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, la renovació i electrificació de la flota de l'EMT (híbrids, elèctrics i hidrogen verd), sistema intel·ligents de transport públic: sensorització i gestió, i sistemes per a la seguretat viària. Pressupost: 142,8 milions d'euros.

Programa 11: Accessibilitat universal a la ciutat

Accions transversals d'accessibilitat, però en concret en tres àmbits: transport públic, edificis municipals i altres espais públics. Pressupost: 2,1 milions d'euros.

Programa 12: Equipaments de serveis socials i igualtat

Centres municipals en Benicalap i Russafa. Centre de persones sense llar. Centre de dia d'inserció sociolaboral de menors en Russafa. Oficina de No Discriminació. Unitat d'Igualtat Torrefiel i Orriols. Pressupost: 38,3 milions d'euros.

Programa 13: Envelliment actiu

Formació en cures. Pressupost: 3 milions d'euros.

Programa 14: Ocupació i emprenedoria

Estendre el model València Activa per a oferir un catàleg general de serveis de desenvolupament local. Pressupost: 29,4 milions d'euros.

Programa 15: Accés a l'habitatge

Rehabilitació d'habitatge públic per a lloguer. Regeneració de blocs dispersos de renda limitada: la Fuensanta, Orriols, Iecla, Beteró, Portuaris. Mòduls residencials per a persones en risc d'exclusió. ARRUR la Punta, Natzaret i Fonteta. Pressupost: 151,2 milions d'euros.

Programa 16: València digital

Ciutadania 360º. Interoperabilitat plataforma VLCi. Connectivitat digital. Digitalització de serveis: sòl, patrimoni històric, biblioteques, RSU, turisme... Pressupost: 45,8 milions d'euros.

Programa 17: VLC Tech City

Posicionament com a pol tecnològic i d'economia digital. Districte digital, tecnològic i d'innovació. Captació d'inversions. Desenvolupament, retenció i atracció de talent. Creació d'empreses emergents digitals i nous sectors. Pressupost: 223,5 milions d'euros.

Programa 18: Innovació

Laboratori urbà. Compra pública d'innovació. Destinació turística sostenible i neutre en carboni. Districtes neutres en carboni. Participació ciutadana. Pressupost: 52 milions d'euros.