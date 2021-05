María Patiño le pide perdón a Carlota Corredera por haber cuestionado a Rocío Carrasco: "Me faltaban herramientas"

Este viernes y tras la entrevista a Lucía Dominguín, en el Deluxe emitido en Telecinco pasaron a hablar sobre el documental de Rocío Carrasco, con una entrevista a Carlota Corredera en la que se explayó sobre el fenómeno que ha provocado y sus consecuencias.

Aunque María Patiño, a quien le tocó presentar este viernes, adelantó que tras la tertulia tenía algo importante que decir, finalmente no pudo contenerse y dijo antes de lo que tenía planeado unas palabras que conmovieron a Carlota Corredera.

"No pidamos que no haya en la tele lo que hay en la calle. Tengo que decir que me he visto desprovista de herramientas a la hora de comprender la historia de Rocío Carrasco. Creía que bastaba con escuchar y entrevistar a víctimas de violencia de género, que mi bagaje y mis experiencias servían para dictaminar lo que pensaba..." comenzó la periodista en un honesto monólogo.

"Yo no sabía lo que era la luz de gas o la violencia vicaria. La terminología, para mí, no existía"

Después, enumeró cuáles creía que habían sido algunos de sus errores o carencias: "Yo no sabía lo que era la luz de gas o la violencia vicaria. He leído más, no me bastaba con los episodios... no era lo lista que creía, la terminología para mí no existía. Creía que bastaba con un moratón. Desconocía el conflicto entre progenitores y adolescentes".

A continuación, pasó a pedir perdón y, a su vez, ilustró el gran abismo que ha abierto entre los colaboradores de Sálvame la docuserie. "Respecto a este tema, solo voy a intentar seguir aprendiendo. Carlota, quiero pedirte mi más sinceras disculpas, no te lo he puesto fácil. He defendido más mi ego que en lugar de pensar que había una tercera persona. He pasado noches en vela sin parar de pensar. ¿Por qué nos hemos desunido? Ya no nos miramos a la cara", contó Patiño, mientras a Corredera se le saltaban las lágrimas.

La conversación entre @CarlotaLlauger y @maria_patino, en sí misma, es un reflejo de la sociedad.



La grandeza de las personas está en reflexionar y cuestionarse a uno mismo, para poder romper con nuestros prejuicios machistas y empezar a cambiar. | #carlotafeminista pic.twitter.com/BNjYOuTkw4 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) May 28, 2021

A continuación, la presentadora de Rocío, contar la verdad para seguir viva explicó cómo había vivido desde su postura todos esos desacuerdos: "Por encima del programa está mi familia y aquí hay gente a la que considero mi familia. Lo he vivido con la esperanza de que pasara lo que acaba de pasar, aunque no esperaba ni necesitara que lo hicieras en público, María... te he echado mucho de menos", expresó sin poder contener la emoción.