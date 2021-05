Carlota Corredera, sobre la postura de Kiko Matamoros del documental de Rocío Carrasco: "De primero de negacionismo"

El pasado miércoles, 26 de mayo, se estrenó el último capítulo del documental de Rocío Carrasco, sobre su historia de maltrato y la relación con sus hijos, Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La propia Rocío intervino en el debate que Telecinco celebra con motivo de la emisión de cada capítulo y anunció que el próximo miércoles 2 de junio estará en el plató para aclarar las dudas que hayan podido surgir a raíz de su testimonio.

En este contexto, Belén Esteban propuso que se sentaran con Rocío Carrasco aquellos colaboradores que han sido más críticos con ella en relación con su historia. A esto, Alba Carrillo, amiga de Rocío, dijo: "Sí, pero que vean antes el documental".

Esta frase de Carrillo hace referencia especialmente a Kiko Matamoros, que admitió en Sálvame no haber sido capaz de ver el documental porque le trae a la memoria lo que él pasó con sus hijos y lo mal que estuvo durante el tiempo que no tuvo una relación fluida con ellos.

Carlota Corredera se mostraba contundente ante la afirmación de la amiga de Carrasco: "Ya hablaré con Kiko Matamoros y le daré mi opinión, pero es de primero de negacionismo decir que no lo has visto".

Alba añadió que él no es el único que ha opinado sobre este relato sin haberlo visto y señaló directamente a su compañera enYa es mediodía, Rosa Benito: "Rosa también opina sin verlo". Ante esto Corredera se mostró sorprendida y afirmó no creerse que Rosa no haya seguido el testimonio de su sobrina.

Este no sería el primer enfrentamiento, o rifirrafe, que la presentadora tiene con su compañero Kiko Matamoros desde que comenzase a emitirse el documental, pero parece que este comentario del colaborador ha sido muy determinante para la periodista.