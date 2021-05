El jurat de la 33 edició dels Premis Rei Jaume I comptarà amb 22 Premis Nobel i participaran per videoconferència

Els pròxims 7 i 8 de juny se celebrarà la tradicional Reunió de Jurats que deliberarà sobre qui seran els sis guardonats de la 33 edició dels Premis Rei Jaume I 2021. Enguany, dels 80 jurats que formen els Premis, 22 d'ells, són Premis Nobel.

De manera extraordinària i donada la situació sanitària, tots ells, a excepció d'un, el Premi Nobel de Física 2012, Serge Haroche, compareixeran en les reunions a través de videoconferència.

La reunió de jurats dels Premis Rei Jaume I és l'única cita d'Europa que reuneix eixe nombre de Premis Nobel de diferents disciplines.

En concret, aquesta edició comptarà amb representants de les següents especialitats: quatre Premis Nobel de Medicina, nou Nobel de Química, cinc de Física i quatre d'Economia. Tots ells ja han participat com a jurat en anteriors ocasions. A més, com cada any, el jurat comptarà amb la presència dels principals empresaris del país.

Serge Haroche, el Premi Nobel que vindrà a València per a assistir a les deliberacions dels jurats, va rebre el Nobel de Física en 2012 per asseure les bases dels primers passos cap a la construcció d'un nou tipus d'ordinador super ràpid basat en la física quàntica.