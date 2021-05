Yadira, en 'First dates': "Soy sumisa alfa, fuerte sentimentalmente, pero en la cama necesito que me dominen"

Hablar de sexo en la primera cita puede salir muy bien o muy mal, pero en la cena entre Yadira y Jorge de este jueves en First dates les salió muy bien a los dos.

"Soy una persona un poco compleja", afirmó el madrileño nada más cruzar las puertas del local. "¿Eso es bueno o malo?", le preguntó Lidia Torrent, a lo que el comensal respondió que "es bueno, pero soy muy culo inquieto. Busco una mujer que sea loca y aventurera, pero con los pies en la tierra".

Su cita fue Yadira, que dejó impresionado al madrileño: "¡Qué ojos más bonitos! Son preciosos", exclamó nada más verla. "Tiene los ojos tan claros y tan transparentes que me parece sorprendente que sean naturales".

Yadira, en ‘First dates’. MEDIASET

El asesor financiero quiso saber si eran suyos, y Yadira le dijo que sí, pero en privado reconoció que "llevo lentillas, no los tengo oscuros, pero las llevo para potenciarlos un poquito más", afirmó la canaria.

Durante la velada se fueron conociendo en profundidad, pero hubo un comentario de Yadira que descolocó por completo a Jorge: "Soy muy pasional, yo te quiero, pero si en la cama no me das la cantidad de sexo que yo exijo...".

Y le explicó que "soy una sumisa alfa, somos mujeres muy fuertes sentimentalmente, muy pasionales, pero en la cama necesitamos que nos domen". El madrileño admitió que "me ha sorprendido, pero prefiero la reciprocidad: Me gusta dar caña y que me la den".

"Fuera soy muy dominante, pero en la cama necesito que me digan que me relaje, que baje lo humos porque no mando yo", afirmó la canaria, mientras que su cita no terminaba de creérselo.

Jorge y Yadira, en ‘First dates’. MEDIASET

Tras la cena fueron al fotomatón, donde, tras varias instantáneas posando y dándose besos en la mejilla, Jorge cogió a Yadira por la cintura y la besó, provocando las carcajadas de la canaria.

Al final, el madrileño sí que quiso tener una segunda cita porque "me ha sorprendido para bien". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar.