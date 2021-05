La UPV augmenta un 6% l'oferta de places per al curs que vé i tindrà 4.927 per a nou ingrés

L'augment de febrer està motivat per la implantació prevista (condicionada a l'aprovació definitiva per part de la Conselleria d'Educació) de dos nous graus i tres dobles graus. Es tracta del Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors (amb 125 places); i el Grau en Enginyeria Física (75 places).

També els dobles Graus en Enginyeria de Tecnologies i Servicis de Telecomunicació + Matemàtiques; en Enginyeria Civil + Matemàtiques, tots dos amb 15 vacants, i el Doble Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural + Ciència i Tecnologia dels Aliments, amb 20.

Ara, s'afigen quatre places extra al Grau en Enginyeria Aeroespacial, 11 al Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes i 12 al Grau en Belles arts, que serviran per a atendre la sol·licitud d'estudiants que desitgen ser admesos pel procediment de canvi d'universitat o estudis.

El vicerector d'Estudis, Qualitat i Acreditació de la UPV, ha destacat els criteris d'equilibri i racionalitat que regeixen sempre l'oferta de places de la UPV: "S'ofereixen segons la demanda prevista i les necessitats de la societat, amb base en informes tècnics de viabilitat".

MÀSTER UNIVERSITARI EN HUMANITATS DIGITALS

Durant la sessió del Consell de Govern s'ha aprovat, així mateix, iniciar els tràmits per al disseny d'un Màster Universitari en Humanitats Digitals, que es concep com un pont entre l'humanístic i el tecnològic. Aquest nou títol tindrà com a objectiu impulsar a professionals de l'àmbit humanístic perquè siguen capaços d'aportar un valor afegit als seus projectes gràcies a la tecnologia.

"Les empreses i les entitats públiques estan comprovant que el treball en Big Data, l'Internet de les Coses, la Intel·ligència Artificial o el Machine Learning, necessiten tant una interpretació humana de la informació i una guia ètica en la presa de dades, com una curiositat verdaderament científica", es llig en la documentació aprovada. El Màster Universitari en Humanitats Digitals tindrà una durada d'un curs (de 60 crèdits ETCS) i s'impartirà en Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica amb un total de 25 places.

Un altre dels punts en l'ordre del dia tractava de la possible equiparació de la borsa econòmica que l'alumne rep en realitzar pràctiques en empreses al salari mínim interprofessional (SMI, establit en 7,73 €/h). Al febrer d'enguany, el Consell de Govern va aprovar la creació d'una comissió per a avaluar la situació i estudiar si procedia la pujada.

Hui, finalment, s'han presentat els treballs realitzats per aquesta comissió, i s'han aportat dades de la borsa econòmica que s'estableix en la resta d'universitats espanyoles. A més, s'han donat a conéixer les necessitats particulars d'algunes titulacions, en les quals els alumnes no poden realitzar pràctiques perquè les empreses del sector no paguen la borsa mínima establida.

Amb tota aquesta anàlisi, el Consell de Govern ha rebutjat l'equiparació al SMI. Com a alternativa, ha aprovat una fórmula intermèdia, que consisteix a calcular la mitjana dels dos últims anys de la borsa i, en el cas que siga menor que l'establida en la UPV per a les beques de col·laboració tipus B, equiparar la quantitat a aquesta última. Això suposarà el salt de la borsa mínima actual de 3,70 euros a l'hora a 4,30 €/h, és a dir, un increment del 16%.

ÍNDEX D'ACTIVITAT ACADÈMICA

Finalment, la vicerectora de Planificació i Prospectiva, Mª Consuelo Jiménez Molero, ha presentat l'Índex d'Activitat Acadèmica que, en 2021, puja al "1.21, un valor anormalment alt". El IAA mesura l'activitat del professorat de la Universitat Politècnica de València, tenint en compte tres components: la gestió, la docència i la investigació.

Enguany, "tenim un factor addicional, que és que el professorat ha tingut un reconeixement addicional del 10% en la seua docència a causa de les classes que van donar durant la pandèmia", apunta Mª Consuelo Jiménez Molero. L'esforç realitzat pel professorat per a adaptar-se a la docència virtual, amb eixe reconeixement addicional, s'ha vist reflectit en el IAA amb un increment de 7 desenes.