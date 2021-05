La pulla de Alexia Rivas por el naufragio del 'Merlos Place' en 'Supervivientes': "Prefiero triunfar yo"

Alexia Rivas va volviendo poco a poco a su vida normal, una vez ha sido expulsada de Supervivientes, donde la joven ha vivido un breve pero intenso concurso.

La periodista, tercera expulsada de la edición tras Marta López -segunda, en este aspecto-, fue abordada este miércoles por los reporteros en plena calle y preguntada por el naufragio de la trama del Merlos Place que Mediaset había preparado de cara al reality.

"Prefiero triunfar yo", dijo de manera escueta pero rotunda la exrreportera de Socialité al respecto.

Precisamente sobre ese programa, y su presunto castigo contra la pared al que le sometió a la joven, también fue cuestionada, aunque ella no afirmó ni negó los hechos.

De lo que sí habló fue de su pasado en forma de mensajes privados con Carlos Alba, uno de los concursantes del reality. Alexia, aunque, una vez más, pidió disculpas por hacerlos públicos, se reafirmó en lo que piensa de ellos y su interpretación de los mismos, asegurando que ella no miente en lo que ha contado.

Según su versión, Alba, quien se encuentra felizmente casado, le estuvo mandando mensajes privados antes de entrar en el concurso.

"Me sabe muy mal, porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal, dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes tres años", desveló la periodista.

"Me da pena porque no quería que saliera a la luz, estoy más nerviosa que nunca", aseguró la ex de Socialité en plató, algo que también dijo horas después a la prensa en plena calle madrileña.