Alexia Rivas destapa su pasado con Carlos Alba antes de 'Supervivientes': "Me mandó mensajes durante 3 años"

Alexia Rivas, tercera expulsada de Supervivientes, acudió este lunes a plató para contar cómo había sido su aventura en el reality.

Pero lo que nadie se esperaba, además de que contara algunas anécdotas vividas en Honduras, era la bomba que estaba a punto de soltar, casi al final de la noche.

Y es que, según su versión, uno de los concursantes de la presente edición, Carlos Alba, quien se encuentra felizmente casado, le estuvo mandando mensajes privados antes de entrar en el concurso.

"Me sabe muy mal, porque cuando yo salgo y la gente me pregunta qué tal, dije que me sorprendió mucho que Carlos hiciese como que no me conocía, porque llevaba mandándome mensajes tres años", desveló la periodista.

"Me da pena porque no quería que saliera a la luz, estoy más nerviosa que nunca", aseguró la ex de Socialité.

"Nunca le contesté porque no me gustaba, eran monólogos, hablaba él solo"

"Antes de que yo saltara a la fama eran mensajes tipo :'¿cómo estás, guapa? A ver si nos vemos'. Los últimos mensajes son de hace poco. Nunca le contesté porque no me gustaba, eran monólogos, hablaba él solo", explicó.

Marta López, también en plató, le echó en cara que lo contara ahora, y le cuestionó si no podía ser por el trabajo en Youtube del cocinero, donde tiene un canal en el que hace platos con famosos.

"Eso pensaba yo, pero es que… hay otro mensaje que no quiero leer en voz alta". Eso sí, se lo enseñó a Lydia Lozano, que lo interpretó como que el chef quería quedar con la joven reportera.