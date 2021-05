El economista indio Amartya Sen, conocido por sus trabajos sobre la teoría de la elección social, el desarrollo humano y el bienestar económico, ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021, al que optaban 41 candidaturas de una veintena de nacionalidades.

Amartya Sen (Bengala, 1933), que ha sido profesor en Harvard, Oxford y Cambrige y que fue distinguido en 1998 con el Premio Nobel de Economía, ha destacado por sus aportaciones sobre las causas del hambre, la desigualdad y la pobreza, así como por haber elaborado el índice para medir la pobreza en el que se basa el de Desarrollo Humano que utiliza actualmente Naciones Unidas.

La obra más reconocida de Amartya Sen es su ensayo Pobreza y hambruna: Un ensayo sobre el derecho y la privación (Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation) de 1981, en el cual demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de desigualdades en los mecanismos de distribución de alimentos.

El de Ciencias Sociales ha sido el tercer premio en fallarse de los ocho que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias, tras los de Artes y de Comunicación y Humanidades, que recayeron respectivamente en la artista serbia Marina Abramovic, el máximo exponente de la performance, y en la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, considerada un icono del feminismo moderno por su lucha en favor de la igualdad.