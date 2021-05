La actriz Miriam Díaz-Aroca ha defendido públicamente el derecho de los ciudadanos de decidir si quiere recibir o no la vacuna contra el coronavirus. La intérprete ha explicado que no está esperando la llamada para recibir su dosis y ha pedido respecto para aquellos que eligen libremente la impopular decisión de no inmunizarse contra la Covid-19.

Este martes, la presentadora de Espejo público ha dado la noticia y se ha mostrado muy molesta con la actitud de algunos personajes públicos como Miriam Díaz-Aroca. Susanna Griso ha defendido que recibir la vacuna o no, no debería considerarse una opción personal teniendo en cuenta que puede ponerse en peligro la salud pública.

"No es una opción, es un acto insolidario", ha comentado con semblante serio la conductora del magazine matutino. La comunicadora se ha dirigido directamente Díaz-Aroca mirando a cámara: "Si tú no te vacunas y acabas contagiando a una persona mayor y fallece, la responsabilidad es tuya".

"Lo más insolidario que puedes hacer en este momento es no vacunarte, por lo tanto, no es una opción. No es elegir entre chocolate o vainilla, es muy distinto", ha sentenciado Griso. La presentadora ha explicado que los medios de comunicación deben intentar no crear confusión con este tema y que se tiene que dejar manifiesto que la vacuna no es solo para protegerse a uno mismo, sino también para proteger a los demás.