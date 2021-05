Míriam Díaz-Aroca pide comprensión para quien no quiere vacunarse de Covid: "Respeto si te la pones, y si no, también"

Este martes, la actriz Miriam Díaz-Aroca acudió a los premios Optimistas Comprometidos de la revista Anoche tuve un sueño y habló, entre otras cosas, de aquel ayuno que hizo durante 11 días, pero también sorprendió a la prensa por sus declaraciones sobre la vacuna de la Covid, pues pedía respeto para quien no quería ponérsela.

"Los ayuners no somos unos tarados mentales, yo soy una amante de la nutrición y soy una amante de la química del cuerpo", aseguró a Europa Press. "Científica y químicamente se ha comprobado que, si disminuyes la ingesta de alimentos sólidos y tomas purés y líquidos, contribuyes a que las células tengan tiempo de regenerarse, y eso te produce un bienestar neuronal, psicológico y físico constantemente".

"Yo no lo hago por adelgazar, lo hago porque tengo semanas de mucha actividad cerebral donde me quedo agotada", explicó. "Entrar en ayuno me da claridad mental, me libera y me da ligereza, en los ayunos eliminas toxinas físicas, mentales y emocionales".

Después, la reportera le preguntó si estaba deseando que le llegara la llamada para vacunarse, pero la actriz sorprendió al responder tajantemente que no. "Creo que es una opción, que la gente que quiera vacunarse se vacune y la que no, que no se vacune".

"Mi opción será la que tenga que ser, pero observo que los que opinan A no respetan a los que opinan B. No entiendo eso", reveló, sin dejar claro si se vacunaría o no. "Yo te respeto si no te la quieres poner y te respeto si te la quieres poner. Es una opción de vida, tiene que ser una opción como todo, voluntario".

A la pregunta de los periodistas de si estaba a favor de la vacunación, ella intentó desviar el tema: "Yo estoy a favor de la salud mental, emocional y física, y de las cosas que realmente nos hacen bien. Esa es mi opinión".

"Para mí, la verdadera vacuna, además de, es un abrazo, es el contacto, es el decir 'te quiero, no te preocupes, no pasa nada, estoy contigo'. Esa ha sido la verdadera enfermedad", concluyó.