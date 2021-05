Este lunes, Sandra Pica regresó al plató de Supervivientes después de viajar a Honduras para romper, supuestamente, con Tom Brusse. Aunque no tiene nada que ver en el fin de la relación, según han repetido, en Madrid la esperaba Julen, el ex de Violeta Magriñán que se ha convertido en un gran amigo de la participante de La isla de las tentaciones.

La catalana alegó en su momento que se había dado cuenta de que era más feliz separada del marroquí y prefería viajar a la isla para dejarlo, pero una vez allí parece que verlo cara a cara le hizo replantearse su relación y dejar una puerta abierta a la reconciliación.

Por todo ello, y después de pasar varios días en Honduras, muchos fueron los que los acusaron de montajistas, tanto concursantes de Supervivientes 2021 como colaboradores del plató.

"No has insultado la inteligencia delante de toda España", le reprochó Vicky Larraz este lunes en Supervivientes: Conexión Honduras, y le echó en cara que fuera tan cariñosa con él después de dejar a Tom: "Le has dejado de tonto".

"Es normal que, cuando tienes a una persona con la que has compartido meses y lo ves mal, le des cariño y estés ahí", respondió Sandra. "Me he pasado el día diciéndole: 'Tom, no'".

Según las palabras del ex de Melyssa, parece que sigue con esperanzas de recuperar a Sandra una vez salga del reality, y el propio Julen opina igual. El extronista se ha convertido en las últimas semanas en íntimo de Sandra, y ha sido señalado como vértice en un aparente triángulo amoroso con ella y Tom.

"Yo pienso que el hecho de que no lo entiendan es normal, porque como que diste a entender que le dejabas una puerta abierta", le dijo él a Sandra en el plató. "Esto no es por si el día de mañana estamos juntos o no. Esto es por ti".

El ex de Violeta Magriñán ya le dijo a su amiga que la situación iba a ser complicada, pues "cuando tienes a una persona delante a la que has querido, no tiene que ser fácil dejarlo" y "no sale todo como se planea". Sin embargo, le pidió a Sandra que valorase "si realmente quiere estar con Tom", y ella rápida y tajantemente dijo que no.

"Creo que se lo tienes que decir, porque Tom está en una posición injusta, porque va a volver y va a querer estar contigo", argumentó Julen. "Se lo he dicho, pero es una persona que, cuando le dices algo que no le gusta, lo evade y se pone en modo positivo", respondió la catalana. "Yo puedo hacer mi vida y él, la suya".