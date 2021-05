Uno de los temas estrella de esta edición de Supervivientes 2021 ha sido la relación de Tom Brusse y Sandra Pica. La pareja que comenzó su relación en la Isla de las tentaciones han vivido lo parece el final de su historia de amor en otra isla paradisiaca, esta vez en Cayos Cochinos. Sandra viajó hasta Honduras para poner fin a su relación con el francés, aunque parece que ha dejado la puerta abierta a una futura reconciliación.

Varios rumores afirmaban que la decisión de Pica estaría motivada por una nueva ilusión, Julen, extronista de Mujeres y hombres y viceversa. No obstante, la protagonista ha desmentido que esa sea la razón por la que ha decidido terminar con su pareja y ha apuntado que ella y Julen tan solo son amigos.

Los dos jóvenes se conocieron a través de su entrenador personal y entre entreno y entreno ha nacido una nueva amistad. Algunos colaboradores de Telecinco han asegurado que sí existe algo más que una amistad entre Julen y Sandra y que ella ha visitado en más de una ocasión la casa de él y puede que también haya disfrutado del jacuzzi de su terraza.

Desmiente una relación con Sandra

El programa de Ana Rosa ha querido conocer la versión del ex de Violeta Mangriñán y averiguar qué se esconde bajo las aguas del famoso jacuzzi. Marta Riesco se ha trasladado este jueves hasta la casa de extronista donde han podido hablar de la relación entre Sandra Pica y Tom Brusse. El colaborador ha asegurado que él no es el motivo de la ruptura de la pareja, sino que "es una relación que ya estaba condenada a que se acabara".

"Yo lo único que he hecho es quedar con ella para pasármelo bien", ha añadido el entrevistado. La reportera si ha habido algo más que bonitas palabras y, nervioso, ha respondido: "No. ¿Qué ha habido? Pues yo que sé, Marta, buenos momentos como cuando tú estás conociendo a al que es afín a ti". "Si me preguntas: '¿Te gusta Sandra'? Te diré que sí. Una chica guapa, que sabe hablar, que hace pasármelo bien, pues siempre me va a gustar", ha añadido Julen.

Julen aconseja a Sandra cerrar su historia con Tom Brusse

El colaborador de Telecinco ha justificado la actitud de su amiga teniendo en cuenta que es una chica joven, de 22 años, inmersa en una relación más adulta y formal. "A lo mejor te olvidas de esa parte de la adolescencia y de la juventud, que es un poco el descontrol, el cachondeo... Pues a lo mejor le he contagiado eso", ha terminado Julen.

Julen abre las puertas de su casa y asegura que Sandra Pica "sí" le gusta: "Yo la espero aquí" #AR20M https://t.co/iCpW3RaA9b — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) May 20, 2021

El extronista que se convirtió en una de las víctimas amorosas del reality en una antigua edición cuando su expareja, Violeta Mangriñán, se enamoró de otro concursante en Supervivientes, ahora parece haberse convertido en la tercera persona entre otra pareja de la isla. El joven ha asegurado que antes de plantearse una relación con Sandra le aconsejaría que primero cierre su capítulo con Tom Brusse.