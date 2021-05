Barbón: "213 años después, Asturias debe volver a hacerse dueña de su destino"

Adrián Barbón, que ha insistido en que esta conmemoración se repetirá todos los años tal y como se comprometió con la sociedad asturiana, intenta "reparar ese olvido injusto y enorme" y se ha preguntado cómo "se ha consentido el olvido de tales días, plenos de significado histórico y político para Asturias y España entera".

"En verdad, no acierto a responder ni a explicármelo", ha dicho Barbón, que ha manifestado que esta es una celebración con la que cualquier asturiano o asturiana puede sentirse identificado sin distinción de ideología o rango.

Pero además, el presidente del Principado ha querido también hablar de futuro, porque a su juicio esta celebración es también "una apelación a la autoestima que necesitamos para ganar nuestro propio horizonte". "Conocer y difundir aquellas jornadas de mayo en las que Asturias declaró la soberanía popular y se alzó rebelde contra el ejército más poderoso de la tierra no es un acto de ensimismamiento. Que nadie se confunda: no queremos atarnos al pasado, sino mejorar el conocimiento de nuestra historia para alcanzar el futuro con orgullo y confianza en nuestras fuerzas, que son muchas", ha dicho.

Por ello ha agradecido ola participación en el acto, celebrado en el palacio de Conde Toreno, de los representantes de la sociedad civil y, en particular, de la Asociación de Amigos del País y de la Asociación de Recreación Histórico Cultural de Asturias; de la Junta General, del Gobierno del Principado y del ayuntamiento de Oviedo.

También ha agradecido a los portavoces de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Oviedo y a la mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios en la Junta General su presencia.

"Sociedad civil, ayuntamiento, parlamento, gobierno. En esta conmemoración cabemos todos y todas. Cómo no va a haber lugar para todos en un acto que también recuerda los orígenes de nuestra bandera. Porque este día, no lo olvidéis, es el origen de nuestra bandera, la bandera de Asturias. El 25 de mayo es nuestro particular día de la bandera", ha dicho Barbón, que ha intervenido también en asturiano en una parte de su discurso.

EL ALCALDE DE OVIEDO LLAMA AL DIÁLOGO

En el acto también ha intervenido el alcalde de Oviedo, el 'popular' Alfredo Canteli, que ha destacado la importancia del hito que hoy se conmemora, "unos hechos que marcaron la vida de nuestros antepasados".

El regidor ovetense ha aprovechado sin intervención en este acto conmemorativo ha hacer un llamamiento al diálogo y la cooperación, sobre todo en un momento "extraordinariamente complicada con graves consecuencias sanitarias y económicas para todos los asturianos" como la que vivimos.

"Vivimos una situación que exige, como a nuestros antepasados en 1808, que demos un paso decidido hacia la unidad y hacia el compromiso por el futuro de nuestra tierra por enci8ma de ideas y banderas ideológicas, un paso valiente para romper con la dinámica de la falta de entendimiento", ha manifestado Canteli, que ha insistido en la necesidad de consensos y acuerdos entre administraciones.

Por su parte el presidente de la Junta General Marcelino Marcos Líndez, ha destacado que el acto que hoy se conmemora es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Asturias, cuando el pueblo asturiano de manera inusitada se levantó en defensa de la libertad.

Previamente la bibliotecaria de la Junta General, Josefina Velasco, ha hecho un somero repaso por los actos que desembocaron el 25 de mayo de 1808 y los que siguieron a ese día. El acto se ha cerrado con la interpretación a gaita y tambor del himno de Asturias.