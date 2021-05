Este lunes, Javier Cárdenas, que estaba al frente del programa de radio Levántate y Cárdenas desde 2010, fue despedido de Europa FM, algo que ha hecho que tanto el locutor como otros rostros echen la culpa a los partidos de izquierdas.

Del mismo modo que sucedió cuando fue retirado Hora punta, su programa en La 1, el presentador ha señalado a la política como causante de su marcha. Sin embargo, Levántate y Cárdenas había bajado cerca de la mitad de los oyentes en los últimos tiempos, por lo que Atresmedia, grupo propietario de Europa FM, ya estaba alerta a esta pérdida de audiencia.

Lo cierto es que el presentador ha protagonizado numerosas polémicas por sus opiniones y teorías en directo, algo por lo que él dijo que le habían dado un toque desde Moncloa. "Una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis", aseguró. "Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista".

Parece que lo mismo piensa Cristina Seguí, periodista de OkDiario y cofundadora de Vox, partido del cual no forma parte desde 2014. "Otra víctima de los de siempre. Otra víctima de la cacería humana de los compañeros de profesión, mercenarios a sueldo de la izquierda política más indecente de Occidente".

Miles de gracias por el mensaje, así es palabra por palabra, un beso muy fuerte!! https://t.co/eVmqo4uAK4 — Javier Cardenas (@_javiercardenas) May 24, 2021

"Cuando no quede ningún valiente, los siguientes serán los moderaditos. Mi solidaridad con Javier Cárdenas", tuiteó la expolítica, palabras que Javier Cárdenas agradeció. "Así es, palabra por palabra. ¡Un beso muy fuerte!".