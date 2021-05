Javier Cárdenas culpa a Pedro Sánchez de su despido de Europa FM: "Desde Moncloa habían dado avisos"

Este martes, Javier Cárdenas no ha dado los buenos días a sus oyentes de Levántate y Cárdenas. El catalán fue cesado este lunes de manera fulminante y será sustituido por Juanma Romero al frente de las mañanas de la cadena de radio de Atresmedia.

Eso sí, fiel a sí mismo, y a través de Instagram, ha explicado los que para él son los motivos que han motivado su salida abrupta de la radio.

"Tan solo se aguanta por una decisión política", ha dicho el comunicador en un vídeo. "Hace cuestión de un año la cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas porque desde Moncloa habían dado avisos y advertencias muy serias. Pero yo les dije que lo sentía mucho, pero que me habían fichado sabiendo cómo era y que os lo debía a vosotros", ha comentado el catalán.

"Es evidente que, una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en Atresmedia, no lo ha hecho gratis. Me decía hace unos días un directivo de la casa que yo no era el único que voy a caer, que hay más gente en la lista".

Además, Cárdenas se ha defendido de sus datos de audiencia. "A pesar de que Europa FM ha cerrado un 30% de las emisoras, hemos sacado audiencias espectaculares".