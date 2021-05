Javier Cárdenas, tras su cese en Europa FM: "Tengo que aceptarlo y asumirlo"

La emisora Europa FM ha decidido prescindir del presentador Javier Cárdenas, conductor de Levántate y Cárdenas, cuando apenas quedaba un mes para el fin de su contrato, que no se iba a renovar.

El presentador ha asegurado a 20minutos.es que este cese "era algo que se veía venir en el último mes". "La cadena me ha dicho que puesto que no iba a seguir en septiembre era mejor que lo dejara ya", dice sobre lo fulminante de la decisión, pues mañana ya no estará frente a los micrófonos.

Los motivos de que se prescinda de él se atribuyen por fuentes del entorno radiofónico a la pronunciada caída de audiencia del programa y a las polémicas declaraciones y aseveraciones sobre temas sensibles que Cárdenas hacía en el espacio matinal.

"Ha habido presiones respecto a mi contrato y yo no he querido ceder, porque no acepto presiones", explica el presentador.

La reducción de emisoras de Europa FM le ponía en desventaja respecto a otras cadenas, explica él para justificar la caída de audiencia.

"Hace tres años, cuando murió mi padre le comuniqué a la cadena que era mi última temporada, pero me dijeron que no, que tenía contrato de larga duración y que querían que continuara. Entonces me pareció bonito y halagador", rememora Cárdenas, que sólo se queja de lo repentino de la decisión.

"Es increíble que no nos hayan dejado acabar la temporada de forma bonita, pero hay que respetar su estrategia, querían que la gente olvidara cuanto antes nuestro programa", opina.

El presentador descarta que su cese se haya producido por sus opiniones o teorías, muy controvertidas y discutidas, pero sí deja caer que "hay una serie de profesionales muy críticos con el gobierno", entre los que se incluye y que "el gobierno da mucho dinero a los medios y pone condiciones".

Cárdenas había sido muy criticado por declaraciones cuestionables sobre un supuesto tratamiento contra la Covid, por relacionar vacunas con autismo y otras opiniones sobre pseudociencias,

El presentador, en cualquier caso, prefiere quedarse con lo bueno. "Tengo que aceptarlo y asumirlo y dar las gracias por estos años tan bonitos de radio", concluye.