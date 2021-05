Puig mantiene que el trasvase es "irrenunciable" y aboga por un "diálogo exigente" para tener "agua para siempre"

Así se ha pronunciado Puig en Alicante, donde ha esperado que este diálogo sea "fructífero" y "sin maniqueísmos que finalmente lo único que han generado son tensión y pocas soluciones".

En este sentido, ha indicado que estarán "siempre en buscar soluciones para que haya agua para siempre" y ha dicho que son "conscientes de que no es solo el trasvase" sino que hay que "mejorar la reutilización, la modernización y desde luego la desalinización y sus infraestructuras" para que este tipo de agua tenga "precios adecuados". No obstante, ha indicado que este cambio "no puede ser una cuestión disruptiva".